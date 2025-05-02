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明年寒假後上3天課才放春節 家長嘆返鄉、旅遊難安排

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
有家長說，2026年行事曆草案，中小學寒假與農曆春節假期間夾著3天的上課日，不易安排假期。示意圖，圖中人物地點與新聞無關。本報資料照片
有家長說，2026年行事曆草案，中小學寒假與農曆春節假期間夾著3天的上課日，不易安排假期。示意圖，圖中人物地點與新聞無關。本報資料照片

有家長反映，2026年行事曆草案，中小學寒假與農曆春節假期間夾著3天的上課日，家長恐不易安排假期。教育團體和學校端則表示，行事曆全國中小學均一致，3天時間就是「正常上課」，若家長另有安排，則可自行向學校請假。

有家長於臉書反映，指2026年行事曆草案安排114學年上學期結束後隨即於1月21日放寒假，但寒假並未銜接農曆春節年假，而是2月11至2月13日需先上3天課，才銜接農曆年假，對學生和家長而言恐不利作息安排，再者，3天上課日夾在兩個長假之間，學生難收心，學習成果也可能打折。

該名家長也說，由於臨近農曆年假，家長也可能安排出遊或返鄉而幫子女請假，可設想3天正常上課日出席率不會太好，安排正常課程意義不大。

全中教理事長史美奐表示，行事曆為全國中小學一致，學校不能自行異動調整，中間3天上課日只能依照114學年下學期課表正常上課，依照學校安排的教學進度，不能移做他用。

史美奐也說，該狀況仍在於陰曆和陽曆間的落差，通常多是遇到農曆年假在寒假期間，但過去也曾發生因寒假、年假剛好銜接上，學生因而獲得長達4周的假期，「這就是接得好的狀況。」而本次寒假、農曆年假未銜接，過去也曾發生過，學校按表操課即刻。

全國校長協會會長陳清義也談到，若中央未一致調整，則學校不可擅自異動，學校就是照常上課，若學生家中另有旅行、探親等安排，自行請假即可。

陳清義說明，若3天上課日要調整為放假，則勢必還得用3個星期六來補課，等於學生農曆年假結束後有3周時間要上6天課，沒有比較好。過去曾有寒假、農曆年假間隔一天，因此採彈性挪移，但這次高達3天，評估不會有所調整。

教育部則回應，依「各級學校學生學年學期假期辦法」寒假以21日為限，起1月21日訖2月10日，又行政院人事行政總處尚未公布2026年政府行政機關辦公日曆表，將俟行政行政院人事行政總處公布後，視需要邀集各直轄市、縣市政府機關及相關團體會商，研議114學年各學期開學日及寒暑假起訖日期。

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