快訊

連鎖火鍋店「冰淇淋藏碎玻璃」！店家要求撤文 消費者怒提告

十年來首度調漲！NVIDIA執行長黃仁勳加薪了 驚人總薪酬曝光

NBA／三劍客合砍79分力壓金塊 快艇逼進搶七大戰

暑期社區職場體驗增百名額 青年助視障者接觸藝術

中央社／ 台北2日電

教育部推動「青年暑期社區職場體驗計畫」，台灣非視覺美學教育協會開出的職缺，讓青年將攝影作品轉譯為觸覺圖，協助視障者以「觸摸」等方式體驗攝影之美。

教育部今天發布新聞稿指出，鼓勵青年投入非營利組織的「114年青年暑期社區職場體驗計畫」報名到6月20日為止。今年增加100個體驗名額，總計750個名額，職缺遍及全台各地，包含社群行銷、營隊帶領、活動企劃等，1.5個月薪資共新台幣4萬2885元。

暨南大學諮商心理與人力資源發展系學生陳欣庭、中興大學圖書資訊學所學生曹孟涵去年透過體驗計畫，前往台灣非視覺美學教育協會，藉由接觸不同的族群，了解社會的需求。

協會致力於改善視障者的藝術文化權益，運用聽覺、觸覺、味覺、嗅覺等多元感官，打破視覺的侷限，讓視障者也能認識、創作藝術。

陳欣庭負責將視障藝術家的攝影作品轉譯成觸覺圖，讓視障者藉由觸摸欣賞作品。

曹孟涵則以「光」為核心，設計展覽主視覺及海報，還製作導覽地圖，結合觸覺和視覺元素，讓視障者藉由地圖了解作品位置，營造無障礙的展覽空間。

陳欣庭表示，這段經歷讓她了解以往看待世界的侷限，更貼近、更理解視障者需求。

曹孟涵說，除了專業技能，也認識許多在不同領域努力的專業人士，學習到他們的敬業精神。

青年暑期社區職場體驗計畫開放大專在學青年（35歲以下）參與，體驗期間為7月1日至8月14日，投遞履歷等資訊可參考「RICH職場體驗網」。

職場 視障者 青年

延伸閱讀

藏逸拍賣會｜十五載鑑藏之道，逸見不凡未來

老家豬舍變甜點工作室 嘉縣青年返鄉創業

中信夢想家圓夢工程助偏鄉學校 結合在地文史創作偶戲

北海岸生命末期照護深入偏鄉 台大金山分院推南波計畫

相關新聞

明年寒假後上3天課才放春節 家長嘆返鄉、旅遊難安排

有家長反映，2026年行事曆草案，中小學寒假與農曆春節假期間夾著3天的上課日，家長恐不易安排假期。教育團體和學校端則表示...

大學性平會 1人負擔8千學生

性平法實施將邁入第廿一年，性別平等學生倡議連線針對大學性平課程開設、性平會組成和量能進行調查，發現校園性平會的遴選標準、...

中信攜手偏鄉學校 偶戲搬演在地文史

中國信託文教基金會啟動「夢想家圓夢工程」，攜手藝術導師進駐偏鄉學校，透過長期深度藝術課程，陪伴孩子開啟視野、建立自信。該...

中信夢想家圓夢工程助偏鄉學校 結合在地文史創作偶戲

中國信託文教基金會啟動「夢想家圓夢工程」，攜手藝術導師進駐偏鄉學校，透過長期深度藝術課程，陪伴孩子開啟視野、建立自信，最...

台中優良特教人員僅有1000元獎金 議員籲比照北市

台中市特教生數量逐年攀升，特教助理員承擔起第一線重任，不過現行高中以下優良特教人員遴選制度並不包含特教助理員。議員認為教...

青年基本法草案通過行政院會 每4年擬定政策白皮書

行政院院會今天通過「青年基本法」草案，教育部表示，本次法案共28條，所稱青年為18歲至35歲，除整合青年相關政策，也法制...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。