暑期社區職場體驗增百名額 青年助視障者接觸藝術

教育部推動「青年暑期社區職場體驗計畫」，台灣非視覺美學教育協會開出的職缺，讓青年將攝影作品轉譯為觸覺圖，協助視障者以「觸摸」等方式體驗攝影之美。

教育部今天發布新聞稿指出，鼓勵青年投入非營利組織的「114年青年暑期社區職場體驗計畫」報名到6月20日為止。今年增加100個體驗名額，總計750個名額，職缺遍及全台各地，包含社群行銷、營隊帶領、活動企劃等，1.5個月薪資共新台幣4萬2885元。

暨南大學諮商心理與人力資源發展系學生陳欣庭、中興大學圖書資訊學所學生曹孟涵去年透過體驗計畫，前往台灣非視覺美學教育協會，藉由接觸不同的族群，了解社會的需求。

協會致力於改善視障者的藝術文化權益，運用聽覺、觸覺、味覺、嗅覺等多元感官，打破視覺的侷限，讓視障者也能認識、創作藝術。

陳欣庭負責將視障藝術家的攝影作品轉譯成觸覺圖，讓視障者藉由觸摸欣賞作品。

曹孟涵則以「光」為核心，設計展覽主視覺及海報，還製作導覽地圖，結合觸覺和視覺元素，讓視障者藉由地圖了解作品位置，營造無障礙的展覽空間。

陳欣庭表示，這段經歷讓她了解以往看待世界的侷限，更貼近、更理解視障者需求。

曹孟涵說，除了專業技能，也認識許多在不同領域努力的專業人士，學習到他們的敬業精神。

青年暑期社區職場體驗計畫開放大專在學青年（35歲以下）參與，體驗期間為7月1日至8月14日，投遞履歷等資訊可參考「RICH職場體驗網」。