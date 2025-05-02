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中信攜手偏鄉學校 偶戲搬演在地文史

聯合報／ 記者李芯／台北報導
宜蘭內城國小化育分校與無獨有偶劇團共創大型偶戲。圖／中信文教基金會提供
宜蘭內城國小化育分校與無獨有偶劇團共創大型偶戲。圖／中信文教基金會提供

中國信託文教基金會啟動「夢想家圓夢工程」，攜手藝術導師進駐偏鄉學校，透過長期深度藝術課程，陪伴孩子開啟視野、建立自信。該計畫更接連獲得第廿一屆「遠見ＥＳＧ企業永續獎」傑出方案─教育推廣組首獎、第二屆「聯經人文企業獎」藝文推手獎卓越獎。

中信文教基金會表示，「夢想家圓夢工程」自二○一七年啟動，與張中立排笛團、國際編舞家布拉瑞揚、優人神鼓及無獨有偶工作室劇團合作，足跡遍及宜花東、台南、屏東、新北等縣市，扶植二七一五名師生。

中信文教基金會董事長馮寄台說，偏鄉藝文教育是否能延續下去，關鍵在如何讓堅守教室的偏鄉老師，把藝術資源帶進偏鄉後，更重要是如何「留下來」，因此與無獨有偶工作室劇團合作，將偶戲教學錦囊分享給偏鄉種子老師。

老師在特訓後，各自發展出結合在地文史的教案，創作形式多元、主題豐富的偶戲。中信文教基金會更自二○二三年起，每年暑假邀請偏鄉師生在中國信託金融園區演出。

台南市曾文農工特教班學生多為智能障礙，班導劉持均希望透過偶戲引導學生學習溝通。無獨有偶劇團入校陪伴教學，除了設計黑光戲增加孩子安全感，也協助調整教學方式。

中信文教基金會表示，第二屆「種子教師工作坊」將於五月中旬起跑，今年課程分為初階立體故事屋創作班、進階加拿大影子劇團大師班，歡迎全台對偶戲教學有興趣的教師報名。

ESG 中信 偏鄉學校 優人神鼓

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