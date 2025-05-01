快訊

貴婦奈奈逃亡加拿大7年今返台投案 北檢訊後200萬交保、限制出境

大阪小學附近汽車衝撞！至少7學童受傷…嫌犯：厭倦一切 想撞死幾名小學生

日職／復仇！古林睿煬7局飆10K奪首勝 火腿擊退上澤直之

北市敬師金擴大發放對象 私幼等3機構納入

中央社／ 台北1日電

台北市教育局今天表示，感謝公私立教保服務機構教職員工的付出，114年度起納入教師節「敬師獎勵金」發放對象，涵蓋私立幼兒園、非營利幼兒園及職場互助教保中心教職員。

台北市教育局發布資訊指出，這次獎勵金擴大適用範圍，包含私立幼兒園、非營利幼兒園及職場互助教保中心等教保服務機構的專任教保服務人員、職員工，以及聘期3個月以上的全時長期代理教師與教保員，預計新增受惠人數超過6000人。

教育局說明，凡是當年度7月15日前函報教育局，並通過審核，且在9月28日教師節當天仍在職，並符合獎勵條件者，都可獲得價值新台幣2000元商品禮券，此額度為全國最高，藉此表達感謝與肯定。

前台北市長柯文哲在民國105年取消發放2000元敬師獎勵金，引發反彈，109年訂定「台北市教師節敬師獎勵實施要點」，訂定發放600元等值商品禮券。

教育局113年8月間宣布敬師獎勵金從600元提高至2000元，約近3萬名正式及代理教師受惠。但有市議員質疑未納入私立幼兒園教保員等3機構的教師，教育局允諾研議，今天表示納入。

幼兒園 教師節 教育局

延伸閱讀

北市雇主違規延用外籍看護頗多 雇主受罰15萬元

北市房屋稅2.0出包影響5萬人 稅捐處：6月底主動退還

台中優良特教人員僅有1000元獎金 議員籲比照北市

北市永康商圈10日起試辦假日漫步區 打造優質環境

相關新聞

台中優良特教人員僅有1000元獎金 議員籲比照北市

台中市特教生數量逐年攀升，特教助理員承擔起第一線重任，不過現行高中以下優良特教人員遴選制度並不包含特教助理員。議員認為教...

大學性平會 1人負擔8千學生

性平法實施將邁入第廿一年，性別平等學生倡議連線針對大學性平課程開設、性平會組成和量能進行調查，發現校園性平會的遴選標準、...

中信夢想家圓夢工程助偏鄉學校 結合在地文史創作偶戲

中國信託文教基金會啟動「夢想家圓夢工程」，攜手藝術導師進駐偏鄉學校，透過長期深度藝術課程，陪伴孩子開啟視野、建立自信，最...

青年基本法草案通過行政院會 每4年擬定政策白皮書

行政院院會今天通過「青年基本法」草案，教育部表示，本次法案共28條，所稱青年為18歲至35歲，除整合青年相關政策，也法制...

低薪高工時 教保工會明上街：終結血汗教保盡速修法調降照顧比

全國教保產業工會指出，明天將參與「五一行動聯盟」所發起的2025五一勞工「反霸凌、要保障」大遊行，幼托人員將走上街頭，控...

影／台南市一校長遭退休教師控霸凌 教育局：混淆視聽與事實不符

民進黨立委范雲今與職場霸凌被害人及勞教團體開「職業安全衛生法」修正草案記者會，其中有來自台南的被害人，指控遭校長霸凌，因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。