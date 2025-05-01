中信夢想家圓夢工程助偏鄉學校 結合在地文史創作偶戲

中國信託文教基金會啟動「夢想家圓夢工程」，攜手藝術導師進駐偏鄉學校，透過長期深度藝術課程，陪伴孩子開啟視野、建立自信，最終站上正式舞台，接連獲得第21屆「遠見ESG企業永續獎」傑出方案–教育推廣組首獎、第2屆「聯經人文企業獎」藝文推手獎卓越獎。

中信文教基金會表示，「夢想家圓夢工程」自2017年啟動，與張中立排笛團、國際編舞家布拉瑞揚、優人神鼓及無獨有偶工作室劇團合作，足跡遍及宜蘭、花蓮、台東、台南、屏東、新北等縣市，扶植2715名師生。跨領域的藝術導師為孩子量身打造多元藝術課程，帶領孩子編舞、編劇，從偏鄉教室走上正式舞台，完成一場屬於自己的演出。

「我們發現，偏鄉藝文教育是否能延續下去，關鍵在堅守教室的偏鄉老師」中信文教基金會董事長馮寄台表示，把藝術資源帶進偏鄉後，更重要是如何「留下來」，因此與無獨有偶工作室劇團合作「種子教師計畫」偶戲教學錦囊分享給偏鄉種子老師，再由老師們帶回各自的學校，轉化成適合孩子的課程。6所學校老師在特訓後，各自發展出結合在地文史的教案，創作形式多元、主題豐富的偶戲。

中信文教基金會自2023年起每年暑假都邀請偏鄉師生在中國信託金融園區演出，宜蘭萬富國小三年級的簡尉竹自從偶戲課程進入校園，得到蔥田田野調查、學習光影戲，還得練習當配音員，每天都充滿新挑戰。

台南市曾文農工特教班學生多為智能障礙，班導劉持均希望透過偶戲引導學生學習溝通，不過，滿腔熱血的她剛把偶戲帶到班上就遇到困難，因為害羞的孩子們連站上講台都不願意。無獨有偶劇團入校陪伴教學成為一大助力，除了設計黑光戲增加孩子的安全感、也協助種子教師調整教學方式，孩子們從不敢上台到願意嘗試。

中信文教基金會表示，「夢想家圓夢工程」為藝術導師、種子教師及偏鄉學校搭建平台，希望以藝術為媒介，打開孩子視野與潛力。第2屆「種子教師工作坊」將於5月中旬起跑，今年課程將分為初階立體故事屋創作班、進階加拿大影子劇團大師班，歡迎全台對偶戲教學有興趣的教師報名，共同為偏鄉藝文教育播種，展現在地續航力。更多訊息詳見「中國信託文教基金會官網」（https://www.ctbcculture.org/w/CTBC/Index）。