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為學子搭舞台 舞蹈展演前進國家歌劇院、衛武營

中央社／ 台北1日電

教育部為讓在「全國學生舞蹈比賽」中獲得特優的團隊，有更多的舞台，今天在台中國家歌劇院舉辦聯合展演，7月還要前進衛武營，預計將有400多名師生參與盛會。

教育部委託台灣師範大學舉辦全國學生舞蹈比賽，獲得最佳編舞及特優獎項約23所學校隊伍，獲邀進入國家級的殿堂演出，讓民眾有機會看到新生代的潛力與創意。

台中市立光明國中帶來的Roar現代舞作品，靈感來自獅子的吼聲，舞者展現如獅獸般的動作和身體語彙，透過爬行、碎步、踩踏和攀爬等，營造出異國神祕與寒意氛圍。

台中市中山國中的「奔霄」民俗舞，以一襲全黑裝束，奔、馳、騰、躍於草原之上，作品後段筷子舞更如同馬蹄馳騁，交織出一幅聲與舞的壯麗圖景。

高雄市福山國小的「織夢趣」古典舞，運用綢吊、斜坡與支架，突破平面舞台的限制，呈現出蜘蛛生活環境的多元視角，注入想像力與趣味性。

除了今天在台中國家歌劇院的演出，教育部預計7月1日於衛武營國家藝術文化中心歌劇院舉辦另一場次，精彩片段還將上架到「藝秀台」表演藝術平台，讓更多師生觀摩。

教育部 舞台

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