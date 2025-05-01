台中優良特教人員僅有1000元獎金 議員籲比照北市

台中市特教生數量逐年攀升，特教助理員承擔起第一線重任，不過現行高中以下優良特教人員遴選制度並不包含特教助理員。議員認為教育局應該盡速修訂制度，將特教助理員納入遴選；此外優良特教人員獎勵僅1000元禮券，也應強化。教育局承諾研議。

民進黨籍議員王立任表示，台中市訂定「高級中等以下學校優良特殊教育人員遴選要點」，將特教教師、相關專業人員、行政人員與特教學校助理員都列為推薦對象，且致贈禮品或禮券竟然還是由服務單位業務費支應，僅為1000元同質禮品或禮券；此外，時薪制的特教助理員不在推薦名單。

王立任說，對比台北市的優良特殊教育人員表揚計畫，明確區分教師、行政人員、相關專業人員與助理人員，設有金、銀、銅質獎，金質獎8000元、銀質獎5000元，銅質獎都有3000元。對比之下可以發現，兩市對特教人員的待遇天差地遠，台中教育局對特教人員不夠重視。

王立任指出，市府對特教改善多聚焦於教師或教室，對於實際撐起第一線的特教助理員著墨甚少；特教助理員每天的工作包含餵食、灌食、如廁、拍痰等等，也須要與學生情緒失控甚至攻擊行為相伴，長期處於高壓與高風險工作環境，卻只能時薪聘用，待遇低落排班破碎，難以保障權益。