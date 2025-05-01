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青年基本法草案通過行政院會 每4年擬定政策白皮書

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
教育部表示，為確保法案順利通過，將積極與立法院朝野各黨團進行溝通，儘早完成立法程序，回應各界的期待。本報資料照片
教育部表示，為確保法案順利通過，將積極與立法院朝野各黨團進行溝通，儘早完成立法程序，回應各界的期待。本報資料照片

行政院院會今天通過「青年基本法」草案，教育部表示，本次法案共28條，所稱青年為18歲至35歲，除整合青年相關政策，也法制化相關事務的推動，以保障青年權益，期盼透過該項立法，建構更多面向的社會公共支持體系，促進青年多元發展。

青年基本法草案通過行政院會，教育部表示，青年是促進社會進步、經濟繁榮及科技創新之關鍵動力，政府應協助青年實現個人之尊嚴及價值，保障其經營幸福生活，確保社會參與等權利。「青年基本法」草案將建構統合性規範，透過制度化保障，以促進青年健全、多元及全面性發展，期使青年能與其他世代共同肩負起促進社會和諧、進步的責任。

教育部說明法案重點，首先，青年基本法所稱青年為18歲至35歲，另考量各項青年政策或計畫其適用年齡範圍從15至45歲都有，亦明定其他法令就青年年齡之範圍另有規定者，從其規定。

再者，教育部說，青年基本法也明定，面對未來的時代，政府應採取具體措施，保障青年享有未來社會及環境之永續、學習及受教育權利、就業及職涯發展、創新及創業、在地支持系統、居住權益及友善育兒環境、身心健康、友善平權環境、參與運動及技能發展、享有藝文教育、參與各項文化藝術活動之機會、達成經濟獨立、培養金融素養、促進青年公共參與、協助以青年為主體之非營利組織及團體之發展、鼓勵青年參與國際交流合作、積極參與數位社會，享有學習新興科技機會等，全面向照顧青年。

青年基本法並要求各級政府建立青年事務行政體系，使各級政府有效推動青年事務相關政策、法規、計畫及各項工作。且每4年擬訂青年政策白皮書，建立青年相關政策的施政依據及指導原則。同時，行政院及地方政府設置青年事務發展會報，審議、協調、推動及督導青年相關事務。

教育部表示，為確保法案順利通過，將積極與立法院朝野各黨團進行溝通，儘早完成立法程序，回應各界的期待。政府也將持續透過各項政策，建立社會公共支持體系，支持青年多元發展，讓青年在全球公民社會中扮演更積極角色，共同成就更好的未來。

教育部 行政院 青年

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