快訊

川普首份GDP成績單出爐 美Q1經濟萎縮0.3%為3年來首見

興櫃2024年度財報公告！16家賺逾一個股本 這家是獲利王

北東有雨！周末首波梅雨鋒面來襲 下周另道鋒面再接力

考量專業與受教權 政院報告「均衡大專校院師資性別比」

中央社／ 台北30日電

行政院長卓榮泰今天主持性平會議，在性別薪資統計議題，指示評估增列身心障礙人士等不利處境者的性別薪資統計，以利研擬更全面策進作為；同時力促在確保專業、兼顧學生受教權前提下，大專院校能達成更均衡的師資性別比例。

行政院透過新聞稿表示，卓榮泰今天主持「行政院性別平等會第32次委員會議」時指出，請主計總處提供公務大數據中各類性別統計分析資料，協助勞動部、金管會及各主管機關後續資料運用事宜，並評估增列不利處境者的性別薪資統計，如身心障礙人士、原住民等，以利研擬更全面的策進作為。

卓榮泰要求，勞動部應強化公司同工同酬的自我檢核及改善，並協同主計總處及各主管機關，定期揭露各行各業的性別薪資資料，積極推動改善策略。

明年起，實收資本額新台幣100億元以上的上市櫃公司，須揭露男性及女性非主管職務，全時員工的薪資平均數及薪資中位數資訊，卓榮泰要求金管會加強宣導，展現政府改善性別薪資差距的決心，並要適時針對統計數據對外詳細說明。

教育部、國防部、內政部會中報告「大專校院系所專任教師任一性別比例過低之具體改進策略」。卓榮泰表示，請教育部、國防部及內政部，針對僅有單一性別專任教師的系所，瞭解原因，視情形依聯合國消除對婦女一切形式歧視公約規定，評估訂定暫行特別措施，並請確認後續相關精進招聘規定的合宜性。

他指示，教育部、國防部及內政部蒐集國外推動相關經驗，確保主管大專校院所招聘教師在專業能力符合要求，並兼顧學生受教權的前提下，積極打造性別友善、尊重多元且更具包容性的職場環境，並依所訂目標、期程及策略，逐步達成更為均衡的師資性別比例。

此外，卓榮泰說，為打造性別友善與包容性的生活環境，請環境部持續評估各地設置性別友善廁所的需求情形，並兼顧衡平性，針對較為不足的縣市進行輔導，加強督導查核新增設廁所是否符合性平友善規範。

為提高公廁的多元友善度，卓榮泰也請環境部蒐集社會各界意見，精進作法及改善策略，消除社會大眾使用疑慮，同時強化鼓勵私部門設置性別友善廁所參與的機制。

卓榮泰 性別 薪資

延伸閱讀

地方民代勾搭不法集團破壞環境 卓榮泰：一律嚴查嚴辦

表揚國土保育有功人員 卓揆期勉確保國家資源永續發展

中央遲未核定竹縣五大高中 林思銘籲加速流程早日啟動

卓揆：積極推動主權基金 已與央行、國發會、財部啟動專案研議

相關新聞

大學性平會 1人負擔8千學生

性平法實施將邁入第廿一年，性別平等學生倡議連線針對大學性平課程開設、性平會組成和量能進行調查，發現校園性平會的遴選標準、...

低薪高工時 教保工會明上街：終結血汗教保盡速修法調降照顧比

全國教保產業工會指出，明天將參與「五一行動聯盟」所發起的2025五一勞工「反霸凌、要保障」大遊行，幼托人員將走上街頭，控...

影／台南市一校長遭退休教師控霸凌 教育局：混淆視聽與事實不符

民進黨立委范雲今與職場霸凌被害人及勞教團體開「職業安全衛生法」修正草案記者會，其中有來自台南的被害人，指控遭校長霸凌，因...

台少盟呼籲政府正視青少年勞動權益 課綱納入勞動教育

五一勞動節前夕，民進黨立委林月琴與台灣少年權益與福利促進聯盟舉行記者會，指出當前政策長期忽視青少年打工族的困境與教育需求...

托福獎學金支持大專生研究計畫 加碼到1萬元

托福測驗（TOEFL ITP）台灣區總代理忠欣公司今天宣布，托福獎學金今年度將加碼，研究計畫組每名補助金額從新台幣800...

公幼海嘯／全數招滿 熱門幼兒園「軟實力」打動家長

公幼近年面臨招生海嘯，新增的2歲專班、寒暑假延托服務雖讓招生略有回溫，但挑戰依然嚴峻。如何在多重夾殺中突圍？今年依舊全數滿招，更吸引200人預約參觀的公幼教師揭秘訣，不能再默默做，行銷模式也要翻轉，軟實力更是打動家長的關鍵。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。