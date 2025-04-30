低薪高工時 教保工會明上街：終結血汗教保盡速修法調降照顧比

全國教保產業工會指出，明天將參與「五一行動聯盟」所發起的2025五一勞工「反霸凌、要保障」大遊行，幼托人員將走上街頭，控訴長久以來面臨低薪、高工時、超收頻繁、師生比不符等不合理的勞動情境，但政府卻束手無策，毫無作為。

全國教保產業工會指出，從2004年至2024年的全國私幼勞動調查數據可以看出，教保人員每日的平均工時都是9至10小時，5成以上每周都要加班，但有領到加班費的比率大多四成。去年下半年調查顯示，只有13%的幼托人員滿半年如實請休3天的特休假，也只有15%的幼托人員可以依自己的年資如實請休勞基法規定的特休假天數，且有九成的工作者表示，放特休假會被雇主扣薪。

在薪資方面，平均薪資從2004年的20825元至2024年的35275元，看似有改善，但提升相當緩慢。全國教保產業工會指出，教保人員平均40歲，總年資14.5年，月平均薪資才達到35275元，若以行政院主計總出所公布113年「工業及服務業受僱員工每人每月經常性薪資」數據來看， 教保人員的月平均薪資不及滿30歲人的月平均薪資45195元，落差將近一萬元，真是情何以堪。

工會指出，這樣的勞動環境與薪資結構根本無法反映出此工作的勞動價值與專業性，導致許多有經驗的幼托人員出走，而幼保系畢業的學生選擇不進入幼托職場，缺工窘境正在持續的惡性循環中。該會更呼籲，應儘速修法調降照顧比，目前不論是托嬰中心的照顧比下修至1:4，或幼兒園至1:12，都只是公立或公辦民營的幼托機構先行，衛福部與教育部應盡速提出《兒童及少年福利機構設置標準》與《幼兒教育及照顧法》修法進程，讓合理的照顧比全面實施。

不少幼托人員長工時、無法休息。該會也呼籲，勞基法第35條規定工作4小時要休息30分鐘，是保障勞工的健康與延續優質勞動力的關鍵。幼托行業屬於高壓力、高情緒的勞動現場，第一線幼托服務人員在長時間的工作期間，有一段休息時間，不論對於工作者或幼兒都是維持照顧品質的關鍵，不該輕易取消或彈性化休息時間。

全國幼教產業工會表示，公立幼兒園中唯一具有勞工身分的教育從業人員契約進用教保員，是學校中最弱勢的一群。自2024年8月走上街頭，向國教署提出教保員假期要平權的訴求，至今已歷九個月。國教署仍未就相關議題作出具體回應。這樣的延宕，不僅讓教保員的基本權益持續懸而未決，也加深了教育現場基層人員與政府之間的對立與不信任。