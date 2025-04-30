台少盟呼籲政府正視青少年勞動權益 課綱納入勞動教育

公幼近年面臨招生海嘯，新增的2歲專班、寒暑假延托服務雖讓招生略有回溫，但挑戰依然嚴峻。如何在多重夾殺中突圍？今年依舊全數滿招，更吸引200人預約參觀的公幼教師揭秘訣，不能再默默做，行銷模式也要翻轉，軟實力更是打動家長的關鍵。

2025-04-30 07:30