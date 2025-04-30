台少盟呼籲政府正視青少年勞動權益 課綱納入勞動教育
五一勞動節前夕，民進黨立委林月琴與台灣少年權益與福利促進聯盟舉行記者會，指出當前政策長期忽視青少年打工族的困境與教育需求，建議教育部應將勞動教育正式納入課綱，作為高中及高職學生的必修課程，從根本建立青少年勞權意識。
立委林月琴表示，台灣目前的勞動教育政策存在明顯落差，大人覺得有教，學生卻用不到；現行教材與打工現場脫節，學生難以應對實際風險，呼籲勞動部與教育部應合作重新設計課程，納入學生經驗與聲音。
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