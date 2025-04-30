桃園學前特教班不足 民代籲增班

桃園有3377名學前特教孩童需特教資源輔導，但特教班只有50班，僅能容納355人，其餘9成只能以一般學生身分就讀普通班級，民代呼籲市府重視問題；教育局表示，114年預計增設2班，再視各行政區需求調整。

「桃園特教資源明顯無法因應實際需求。」議員黃敬平表示，特教生若以一班學生進入普通班，幼稚園可申請特教助理員，但申請條件嚴苛，以公幼為例，需要協助幼兒要占全班人數30%以上，而且只有特殊情況嚴重才可以。此外，助理員每天最多支援3小時，只有非營利或準公幼才有機會申請4到8小時。

黃敬平說，此舉不僅讓基層教師壓力大增，也讓身心障礙幼兒無法在適當環境中成長，建議公幼比照非營利和準公幼，另呼籲市府逐年增設學前集中式特教班。

教育局特教科長張晉嘉表示，就讀集中式特教班者多為中重度障礙兒童，市府盤點後已核定114學年度於八德區和蘆竹區各增設1班，會持續盤點其他行政區需求；依規定，學前集中式特教班每班幼兒不得超過8名，目前全市平均每班安置約7名幼兒尚符合規定。

至於公幼、非營利、準公共幼兒園申請特教專業人員標準不同，教育局表示，若公幼因特教學生特殊嚴重情形需特教學生助理人員協助者，學校得視個案情況提出申請，並經委員書面審查、實地訪視評估後核定專案服務時數，也能向教育局申請經費補助。