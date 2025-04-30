學生自傷頻傳 新北檢討提解方

新北板橋某國中半年內接連發生3起學生墜樓案，有議員主張校長應比照政務官負政治責任，也要求教育局強化發掘高風險個案、設計情緒評量表，避免憾事。教育局長張明文坦言，新北學生自殺通報較全國平均略高，承諾2個月內提檢討報告並研議解方。

市議員戴瑋姍說，某國中校園不平靜，近期收到超過百件陳情，家長紛紛問「這學校還能不能念」，校長是校內最高行政主管，該校長在學生發生3次自傷才辭職，是否考慮要跟官員一樣，若校內發生學生輕生案，校長須負起責任，「是否有1起就請校長離開」，才能用更高標準關注孩子情況。

戴瑋姍指出，新北校園自殺數持續攀升，2024年1月至11月，新北校園至少33名孩子輕生，有9人死亡、22人受傷、2人未受傷；其中高中11人、國中16人、國小6人，過去情緒困擾以青少年為主，近年下降至國小，教育人員應及早面對變化。

新北某校長批評，發生憾事就要校長負政治責任下台，不是負責任態度，校長對校務經營成敗負責，但不能無限上綱；另一位校長說，校長有教育專業，對用政治責任比擬無法認同。

新北中小學校長協會理事長張明賢回應，尊重議員建議，但對校長為學生自傷「負起政治責任」持保留態度。支持教育局提供情緒評量表，讓老師除透過聯絡簿、日常互動觀察、家長聯繫，能進一步掌握孩子情況。

新北近3年學生自殺人數分別為2022年28人、2023年30人、2024年34人，平均比率約為10萬分之8.2。張明文說，發生憾事的學生有部分未列入關懷個案，「這是我們最擔心的」。

國教行動聯盟理事長王瀚陽說，部分家長對孩子保護過度，沒適時放手讓孩子學習做決定、負責，難培養挫折忍受力及心理韌性。

「要善用好工具，不支持用政治方式去處理。」王瀚陽說，衛福部、教育部應將健康檢查全面納入心理篩檢，導入青少年身心健康評估量表，提供專業篩檢與輔導服務，防患未然才是重點，若用政治方法去處理，恐讓教育圈更不安定。

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