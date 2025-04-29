興國高中獲准114學年更名中信國際高中　培育未來國際人才

臺南市興國高級中學（下稱「興國高中」）獲中國信託商業銀行同意於113學年度捐資，今（29）日獲教育部同意核定自114學年更名為「中信金國際學校財團法人臺南市私立中信國際高級中等學校」（下稱「中信國際高中」），並加入由中信金融管理學院、中信國際實驗教育機構（臺南、臺北）及新北市中信高級中學共同組成之「中信國際學校」系統。

興國高中獲教育部核准，114學年更名為「中信金國際學校財團法人臺南市私立中信國際高級中等學校」，並加入由中信金融管理學院、臺南市中信國際實驗教育機構、新北市中信國際實驗教育機構及新北市中信高級中學共同組成的「中信國際學校」系統。 圖／興國高中 提供

教育實力深厚規劃多元課程 轉型升級迎向國際化

創校逾一甲子，興國高中曾孕育出三位聯考榜首與上百位醫科生。校長黃向吟表示，面對108課綱推動下的教育轉型，校方積極推動轉型為國際學校，並透過此次更名與資源整合，將課程設計再升級，強調個別化學習與多元課程，全面強化學生的升學競爭力與國際學習力。

中信國際高中未來將設立國際班、醫科班、數理班與雙語班等特色班級，從STEM跨領域學習、機器人競賽、各類型語言競賽，及數學、科學相關檢定課程皆有系統性的安排。無論學生選擇國內或海外升學，皆可獲得完整的課程與升學輔導系統達成名校升學目標。此外，中信國際高中同樣重視學生品格教育與全人發展，透過導師入班陪伴制度，關懷學生學習與成長。

不僅重視生活品格教育、語言與學科能力，未來中信國際高中也強調藝術與運動素養，發展個人的獨特天賦。 圖／興國高中 提供

世界百大錄取率亮眼 重視品格與全人發展

中信國際學校教育長林妙蓉表示，未來中信國際高中加入後，將使中信國際學校在大臺南地區的國際教育版圖更加完整。中信國際學校免持外國護照即可就讀，學生入學後即有顧問提供客製化的升學建議，其中臺南市中信國際實驗教育機構今（114）年16位畢業生共錄取加州大學聖地牙哥分校（UCSD）、加州大學爾灣分校（UC Irvine）、倫敦大學學院（UCL）等超過20所世界百大名校。林妙蓉也強調，校方期望每位學生都能具備迎接挑戰與跨域整合的能力，不僅重視生活品格教育、語言與學科能力，也強調藝術與運動素養，發展個人的獨特天賦。

南科在地教育需求 六年一貫扎根教育

臺南科學園區蓬勃發展帶來大量人才，不僅推動在地產業，也帶動這些家庭對子女的教育需求。黃向吟指出，興國高中一直以來注重學術與多元發展並行，六年一貫教育不僅讓學生在課程銜接上更加順利，也透過競賽、專題研究、社團活動及國際交流，培養出具有自主學習能力與國際視野的優秀人才。

培育具備接軌國際學習能力的未來人才，提供臺南、嘉義地區的學生更多元的選擇。114學年度中信國際高中入學說明會，將於5月24日與6月8日上午10點於興國高中圖書館舉行，歡迎學生與家長透過學校官網踴躍報名參加。

官方網站：www.hkhs.tn.edu.tw