學生上課用已破損的平板竟被要求賠錢 桃議員傻眼：誰用誰倒楣？

桃園市2022年起配合教育部推動「生生用平板」政策，民代近期卻接獲投訴，有孩子上課拿到破損的平板，事前反映未獲老師積極處理，下課卻被要求賠錢，完全不合理，呼籲市府應編列足夠預算修繕，不要轉嫁孩子身上。教育局回應，尚未掌握到相關案例，但配合計畫推動的載具都在保固期內，平板如為正常使用而損壞，也不用賠償。

市府教育局今至議會工作報告，議員謝美英質詢指出，有家長反映，孩子電腦課時拿到左上角有破損的平板，跟老師反映後得到的回答是可以繼續使用沒問題，結果課後裂痕擴大，竟然要學生賠錢；導師獲悉後認為不合理，幫忙跟電腦老師反映，豈料電腦老師堅持該學生是最後一個使用者，所以要負賠償責任。

謝美英說，任何玻璃保護貼一旦破損，只要輕微施加壓力下都會持續破裂更多，學生事前都已經跟老師反映，不但冒著可能割傷手指的風險繼續使用，後來更變成冤大頭，只能說誰用到誰倒霉。

謝美英指出，桃園市目前有7.8萬台平板供學生使用，校內平板很多有類似邊角破裂問題，這樣以後學生上課誰還敢繼續使用？如果真的是小朋友弄壞的，賠償是應該的，也能讓小朋友學習負責任的態度，但若是在抓替死鬼，反而是讓小朋友留下學習陰影。

謝美英要求教育局，固定至少每周盤點一次，若有邊角毀損，安全起見，還是建議直接換掉，小孩子嬌嫩的手不需要冒這種風險，消耗品也要編列足夠預算修繕，不要歸責到老師身上，最後轉嫁到學生。

教育局回應，目前全市載具約有7.8萬台，使用年限為4年，為確保使用期限內設備可正常使用，於採購時已含4年保固服務，當年限到期時，如堪用則繼續使用，不堪用則循報廢處理，載具盤點是藉由教育部學習載具管理系統，每周更新載具納管數量，供教育局和學校查詢。