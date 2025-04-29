學前特教班一位難求 桃議員籲市府逐年增班

桃園市目前有3377名學前特教幼兒，但僅約1成可安置於集中式特教班，民代直言，許多經專業評鑑為中重度障礙的幼兒，因名額不足，只能以普通生身分就讀，呼籲市府規畫增班。教育局回應，市府下學年度將再增設2班，也會依各行政區需求調整。

教育局統計，全市目前約有3377名學前特教幼兒，不過全市目前僅設50班集中式特教班、安置355人，剩餘幼童多進入普通班就讀。

「桃園特教資源明顯無法因應實際需求。」議員黃敬平表示，接獲家長反映，學前資源中心在名額不足下，建議家中障礙幼兒以普通生身分就讀公幼，但公幼若需申請特教助理員，需協助幼兒需占全班人數30%以上，且限「特殊情形嚴重」時才可申請，即使申請成功，每日支援時數最多僅3小時、學年總計540小時，遠低於非營利幼兒園每日4至8小時的標準。

黃敬平說，此舉不僅讓基層教師壓力大增，也讓身心障礙幼兒無法在適當環境中成長，建議公幼每日補助最高應達8小時，也呼籲市府逐年增設學前集中式特教班。

教育局特教科長張晉嘉表示，就讀集中式特教班者多為中重度障礙兒童，市府盤點後已核定114學年度於八德區和蘆竹區各增設1班，會持續盤點其它行政區需求；依規定，學前集中式特教班每班幼兒不得超過8名，目前全市平均每班安置約7名幼兒尚符合規定。