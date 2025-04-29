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鼓勵青年參與公共事務 屏縣府補助大專院校社團組織
為了鼓勵青年積極參與公共事務、累積職場技能，屏東縣政府推出「夢想發送－大專社團補助」計畫，補助對象為縣內大專校院核准設立的學生社團或自治組織，最高可申請2萬元補助，希望將青年夢想轉化為未來職場力，持續深化青年公共參與。
屏東縣有5所公私立大專院校，社團及自治團體活躍度非常高。縣府因此針對大專社團及學生自治團體，推出最高2萬元的大專社團補助，協助大專青年將社團活動及學生自治經驗，轉化為未來職場競爭力，鼓勵青年們勇敢追夢。
勞青處長李雨蓁表示，想申請補助的青年需參與培力課程，縣府將於6、7月辦理2場次培訓工作坊，邀請眾多業師針對五大核心職場能力進行培育，希望增進青年們跨域溝通、專案管理、創意思考等技能。8月將舉辦大專社團博覽會，邀請縣內大專校院優秀社團與青年創業品牌參加。
縣長周春米表示，縣府今年度推出3項青年新政，除了青創屏實利－青創貸款利息補貼計畫，及屏青實習超有薪－青年實習平台計畫外，夢想發送－大專社團補助計畫賙是3項新政中的最後一塊拼圖，希望打造屏東的青年力。
勞青處表示，縣內大專校院核准設立的學生社團及自治組織（學生會、學生議會），辦理公開競技、公共展演、體驗學習、議題倡導等類型活動，皆可自行或透過學校提出補助申請。
申請條件為參加培訓工作坊並參與社團博覽會者，每案最高可獲得2萬元補助，即日起至10月31日受理報名，先到先審、額滿為止，歡迎各社團踴躍參與，相關資訊可上「屏東青航站」官網查詢。
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