康橋秀岡管弦樂團首度登上國家音樂廳　以堅持與夢想奏響青春樂章

康橋國際學校秀岡校區管弦樂團受邀登上國家音樂廳，與全國頂尖學生團隊同台演出，展現藝術素養與全人教育成果。 圖／康橋國際學校 提供

康橋國際學校秀岡校區管弦樂團於4月28日，受邀登上由教育部主辦、國立臺灣藝術教育館承辦的《藝享青春－113學年度全國學生音樂比賽特優學校聯合音樂會》，在國家音樂廳與全國頂尖學生團隊同台演出。此次登台，不僅是對學生藝術素養的肯定，更是康橋國際學校長年推動全人教育理念的重要體現。

秀岡校區管弦樂團由七至十二年級學生組成，成員皆非音樂班背景，平日透過「一人一才藝」課程與課後自主練習累積實力。儘管課業與活動繁忙，學生們仍堅持在有限時間內反覆排練，在學校藝文中心專業引導下，以堅韌態度追求音樂之美。

康橋秀岡校區管弦樂團學生在繁重課業中堅持排練，成功登上國家音樂廳舞台，展現多年累積的努力與全人教育精神。 圖／康橋國際學校 提供

本次演出中，秀岡校區管弦樂團帶來德弗札克《第八號交響曲》第三樂章〈優雅的快板〉與白遼士《羅馬狂歡節序曲》，以細膩的情感與磅礴氣勢，贏得觀眾熱烈掌聲。壓軸時，樂團更與其他校隊及合唱團攜手演出《英格瑪變奏曲》中最著名的〈尼姆羅德〉，以及中文經典歌曲〈月亮代表我的心〉，琴瑟和鳴，為整場音樂會劃下溫暖而深刻的句點。

康橋國際學校秀岡校區藝文中心主任江翠蓮指出，秀岡管弦樂團跨年級編制，成員需在各自繁重課業之餘，挪出寶貴時間排練，這次能站上國家級音樂殿堂，是對孩子們多年堅持與努力的最佳肯定。「每一次練習都是與時間賽跑，每一次演出都是堅持與夢想的結晶。」江主任強調，康橋致力於讓學生在多元學習中找到自己的節奏，並從中累積生命的厚度。

擔任首席大提琴手的12年級學生陳恩晴回憶，學習大提琴過程中曾多次想要放棄，但「站上國家音樂廳」的夢想，讓她選擇堅持至今。「這段過程讓我學會在學業與音樂之間找到平衡，也明白唯有堅持，才能迎來最終的掌聲。」她感性地表示，很慶幸當初選擇從康橋新竹校區直升秀岡校區，圓了心中成為樂團一員的願望。

康橋國際學校秀岡校區12年級首席大提琴手陳恩晴以堅持實踐夢想，在學業與音樂間取得平衡，圓夢登上國家音樂廳。 圖／康橋國際學校 提供

中提琴手李隆翔則分享，音樂帶給他最大的體悟是連結人心的力量。「從第一次拿起樂器到今天站上國家音樂廳，我看見音樂能夠跨越聲部、樂器甚至校界，成為彼此交流的橋樑。」即將赴美攻讀化學工程的他，期許未來即使在不同領域中，也能以音樂繼續連結世界，延續當初學習音樂的初心與價值。

康橋國際學校秀岡校區中提琴手李隆翔以音樂為橋樑，跨越領域連結人心，展現堅持初心與持續前行的精神。 圖／康橋國際學校 提供

活動當天，除了家長踴躍到場力挺外，康軒文教集團董事長李萬吉亦率領集團一級主管，與秀岡校區校長徐文淞及校區主管、師長們，自費到場支持學生。現場掌聲與祝福環繞，氣氛溫暖而感人。

秀岡校區校方表示，學生們在課業、社團與音樂訓練之間取得平衡，不僅展現自律、合作與堅韌的精神，更深刻體現康橋國際學校「全人教育」與「一人一才藝」的教育理念。未來，學校將持續透過多元平台，引導學生培養觀察、思考與表達能力，讓藝術與教育的力量，如同悠揚的樂聲，陪伴每一位康橋學子，在世界的舞台上，自信前行。