台中也要班班喝鮮乳？議員籲跟上 市府：預算到位可執行

行政院去年推出「班班喝鮮乳」政策，12月底宣布停辦，台北市等縣市自行續辦。台中市綠營議員呼籲，市府應跟上，評估是否重啟班班喝鮮乳，把錢花在學童身上；市府表示，若每名學童一周喝1瓶鮮乳，每年須1.7億元，盼中央補助，預算到位可立刻執行。

行政院去年8月底推出班班喝鮮乳政策，降低紐西蘭進口鮮奶零關稅的衝擊，然而未做好配套策略，導致不少學生實際喝到的是保久乳，12月底宣布下學期停辦。台北市政府自行續辦，每年自籌1.84億元，台南、彰化、雲林、嘉義、屏東等縣市也續辦。

台中市議會今天進行教育文化業務質詢，民進黨籍議員鄭功進表示，台北市做得到，台中沒道理做不到，要替學生請命，希望教育局恢復續辦班班喝鮮乳，讓孩子們補充鈣質，一周5天中1、2天可以喝到牛奶，不要甚麼都賴給中央。

教育局長蔣偉民表示，根據目前國中以下學生人數與鮮乳市價每瓶26到28元評估，若每名學生每周喝1瓶鮮乳，1年需要花費約1.7億元；市府的確有規畫這方面的政策，也做好先期評估，只要經費到位可以立刻開始，希望由中央恢復補助。

民進黨籍議員周永鴻認為，台北可以做，台中也不必等中央；1.7億元不少，但也不算太多，以購物節為例，每年就要花4億元，其中2.2億元還是宣傳經費，若將這2.2億元一部份挪出來讓台中學童可以喝到鮮乳，並不是完全沒有經費，希望市府朝這個方向努力。