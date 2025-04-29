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台中也要班班喝鮮乳？議員籲跟上 市府：預算到位可執行

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
行政院「班班喝鮮乳」政策喊卡，台北市自行續辦，台中未續辦。圖／聯合報系資料照
行政院「班班喝鮮乳」政策喊卡，台北市自行續辦，台中未續辦。圖／聯合報系資料照

行政院去年推出「班班喝鮮乳」政策，12月底宣布停辦，台北市等縣市自行續辦。台中市綠營議員呼籲，市府應跟上，評估是否重啟班班喝鮮乳，把錢花在學童身上；市府表示，若每名學童一周喝1瓶鮮乳，每年須1.7億元，盼中央補助，預算到位可立刻執行。

行政院去年8月底推出班班喝鮮乳政策，降低紐西蘭進口鮮奶零關稅的衝擊，然而未做好配套策略，導致不少學生實際喝到的是保久乳，12月底宣布下學期停辦。台北市政府自行續辦，每年自籌1.84億元，台南、彰化、雲林、嘉義、屏東等縣市也續辦。

台中市議會今天進行教育文化業務質詢，民進黨籍議員鄭功進表示，台北市做得到，台中沒道理做不到，要替學生請命，希望教育局恢復續辦班班喝鮮乳，讓孩子們補充鈣質，一周5天中1、2天可以喝到牛奶，不要甚麼都賴給中央。

教育局長蔣偉民表示，根據目前國中以下學生人數與鮮乳市價每瓶26到28元評估，若每名學生每周喝1瓶鮮乳，1年需要花費約1.7億元；市府的確有規畫這方面的政策，也做好先期評估，只要經費到位可以立刻開始，希望由中央恢復補助。

民進黨籍議員周永鴻認為，台北可以做，台中也不必等中央；1.7億元不少，但也不算太多，以購物節為例，每年就要花4億元，其中2.2億元還是宣傳經費，若將這2.2億元一部份挪出來讓台中學童可以喝到鮮乳，並不是完全沒有經費，希望市府朝這個方向努力。

蔣偉民說，台北市資金豐富，其他縣市如彰化、雲嘉地區本身是牛乳產地，成本較低；上周教育部邀請中彰投教育局處長會議，市府建議中央，好的政策不要喊卡，否則地方會措手不及，也來不及編預算。議員既然有此建議，教育局會持續評估。

民進黨籍議員周永鴻（左三）等人建議，台中市府應自行籌措經費，復辦班班喝鮮乳。教育局回應，粗估每年經費要1.7億元，若中央恢復補助可以馬上執行。記者陳敬丰／攝影
民進黨籍議員周永鴻（左三）等人建議，台中市府應自行籌措經費，復辦班班喝鮮乳。教育局回應，粗估每年經費要1.7億元，若中央恢復補助可以馬上執行。記者陳敬丰／攝影

北市 教育局 議員

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