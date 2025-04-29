Lulu獲藝美獎終身成就獎 期待未來與學弟妹金鐘獎相見

國立臺灣藝術大學廣播電視學系舉辦的第50屆藝美獎頒獎典禮於4月26日15時40分在該校國際演講廳舉行。本屆以「創藝新章：破格新生•藝無止盡」為主題，慶祝藝美獎邁入半百里程碑。獎項包括平面攝影類、廣播類、電視類及中嘉寬頻專題紀實類等，共計29個獎項，吸引全臺11所大學共近150件作品參賽。深受大眾喜愛的知名主持人，也是校友的Lulu(黃路梓茵)獲得50屆藝美獎「終身成就獎」殊榮。

由臺藝大廣電系主任陳靖霖頒發藝美獎「終身榮譽獎」給金鐘雙料主持人、榮譽系友Lulu黃路梓茵。Lulu表示感觸良多，首先謝謝系主任的邀請，還有系學會的邀請，「藝美獎」對我來說真的很有感情，我曾經在這裡入圍過、落榜過、領獎過、主辦也主持！所以很能體會你們入圍的緊張、系學會會長的辛苦、主持人的焦慮！請大家先給這些工作人員還有自己一個掌聲。

我在這裡學習到很多，有一件事印象深刻，曾經在這裡有人在這個舞台告訴我 主持人需要漂亮的face 還有好的body，他說我都沒有，好啦也確實（哈哈）～雖然當下下台後是哭了，但走過這十年我發現一個好的主持人，最重要的是「同理心」，同理台下觀眾想知道什麼、受訪者心裡在想什麼，當我能同理大家我就可以百分百勝任這份工作。所以等等在舞台上發生什麼事情都不用太走心，未來的路還很長！每個人都有無限可能的！！

如果喜歡這個行業的同學，請讓自己保持開闊的心情，因為這個年代訊息太多，要被看到真的很難，你所花的錢跟你付出的心力不一定跟你的點擊率成正比，但千萬不要愧對自己的作品，要有創作人的風骨跟精神，不要覺得可以用歪風來博眼球，就算你爆紅那也只是一時的！「走的遠比走得快」重要，比起有沒有被看到跟有沒有得獎，更重要的是：你必須知道「自己的價值」何在，做到「別人無法輕易取代你」的時候，那你就贏了！

不過如果你等等可以上台領獎，那還是很恭喜你，我知道獎盃拿在手上的那種爽感跟快樂！是一個很大的肯定跟鼓勵，但，如果沒拿獎也無所謂，你必須先肯定你自己，不要因此對自己失去信心，因為還是老話一句，「入圍就是一種入圍」，嘿，我是要說，入圍就是一種肯定，而且說真的，入圍久了也就會習慣了，你們看我每一年都在台下鼓掌，之前維基百科我的資料在金鐘獎那一欄還有標記「入圍最多次，但無ㄧ獲獎的主持人」，但我還蠻驕傲的，代表我一直有被注意到，你們就會慢慢發現，得獎很看流年運勢，最重要的還是把自己的本分給做好。

今年是藝美獎50屆，金鐘獎也剛好來到第60屆，期待我們未來能在金鐘獎相會。總之，今晚是各位的盛會，請好好享受！記得把眼前的每一件小事做好，你就能走到更遠的地方。學姊都會支持你們、為你們鼓掌的！加油！

總之，今天是各位的盛會，請好好享受！記得把眼前的每一件小事做好，你就能走到更遠的地方。學姊都會支持你們、為你們鼓掌的！加油！獲得台下如雷的掌聲。 圖/知名主持人Lulu開心對鏡頭比「YA」！。(記者孟淑華攝)

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