如何強化學生心理韌性 國教盟籲：不支持用政治方式處理

新北板橋某國中半年內接連發生3件學生在校內墜樓下，引發家長、民代等對學生心理韌性的關注。國教行動聯盟理事長王瀚陽說，現代社會孩子生得少，個個是寶，部分家長對孩子保護過度，沒適時放手讓孩子學習做決定、學習負責，就難以培養挫折忍受力，這方面家長應調整教養方式。

王瀚陽說，家長團體確實非常關注下一代心理韌性議題，尤其Z世代年輕世代，非常重視同儕看法，也容易有比較心理，若遇到人際關係、課業等挫折，就容易出現心理脆弱隱憂。

「要善用好工具，不支持用政治方式去處理。」對於有議員主張校長應比照政務官負政治責任「是否有一起就請校長離開」，王瀚陽說，

衛福部、教育部應將健康檢查全面納入心理篩檢，導入青少年身心健康評估量表，結合親善醫院資源，提供專業篩檢與後續輔導服務，避免校園悲劇一再發生，防患未然才是重點，若用政治方法去處理，恐讓教育圈更不安定。

據統計，台灣15至24歲自殺死亡人數從2014年每十萬人口5.1人，上升到2023年10.9人，9年間增加2倍多（2.14倍）。王瀚陽說，有鑑青少年憂鬱症狀不易察覺，呼籲衛福部與教育部應強化合作，於下一學年、今年9月全國學生健康檢查中，全面導入青少年身心健康評估量表，結合親善醫院資源，提供專業篩檢與後續輔導服務，以避免校園悲劇一再發生。

「每一個早逝的生命都是父母與社會最大的痛！」王瀚陽建議，衛福部應於今年9月開學前完成身心健康量表電子化，教育部應修訂「學生健康檢查實施辦法」附表將心理健康評估列為各級學校學生健康檢查的必要檢查項目。當學生被評估出心理健康風險較高時，學校應透過親善醫院轉介進行專業諮詢與治療，並透過完善的訊息連結機制，使醫療端、學校端及家庭能迅速獲得資訊並協調介入，才能真正做到接住每一個孩子。

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