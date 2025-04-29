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期刊論文關鍵字查詢 人工智慧超越新冠登熱搜榜首

中央社／ 台北29日電

AI潮流來得又快又急，國家圖書館「期刊文獻資訊網」公布去年10大關鍵詞，「人工智慧」更超越「COVID-19肺炎」，成為最受關注的研究領域。

國家圖書館28日公布「113年台灣期刊資源學術能量風貌報告」，發布會同日於國圖國際會議廳舉行。

國圖館長王涵青致詞表示，國圖彙整台灣學術資源能量風貌報告，呈現每年館藏資源協助讀者研究的概況，以及了解讀者所關注的焦點議題，有助於出版者及研究者在刊物的經營方針與研究主題的發展趨勢的認識。

國圖新聞稿指出，「期刊文獻資訊網」至2014年底收錄逾335萬筆篇目、典藏242萬篇期刊文獻全文，全年下載全文次數更高達1030萬次。

其中「人工智慧」已成為最受關注的研究領域，不僅反映了科技發展的趨勢，也展示了其在教育、醫療及產業中的應用潛力；「COVID-19肺炎」則仍是持續被研究的主題，特別是在遠距醫療及高齡者研究方面。

此外，「永續發展」作為全球重要議題之一，也在台灣學術界中佔有一席之地，反映出對環境治理及社會責任的關注。

COVID-19 圖書館 肺炎

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