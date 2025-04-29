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南市校長遴選啟動 國小30搶4
台南市國中、小學候用校長40餘人，今年遴選作業已啟動，但退休人數少，總共僅11個缺，加上4所國小停辦，實際僅剩7個，形成僧多粥少；有校長建議，應減少候用校長徵選的錄取人數，等消化了再增加錄取人數，否則熱忱會被消磨殆盡。
南市教育局表示，今年的候用校長徵選，錄取人數就少於應錄取人數，未來會綜合評估與考量現任及候用校長的意願、退休規畫，以及校數、班級數，適當儲備候用校長人力，在徵選候用校長作業上滾動式調整，以合乎需求。
還剩1個多月學期結束，教育局上周五啟動校長遴選作業，要連任、調任的校長登記所要服務的學校，並在昨完成確定、今公告，預計在5月下旬完成第1階段遴選，接著進入第2階段作業，空出的缺由候用校長參加遴選。
目前市立高中校長無人退休，國中有3名校長退休、國小有8人要退休，但8月起4所國小要停辦，原有校長要調任其他校，實際上國小只有4個缺，國小將形成30搶4的激烈競爭場面；國中候用校長10餘人，競爭雖不如國小，但想當校長也不容易。
近幾年陸續會有「五年級」校長要退休，人數也不會太多，想當校長恐怕沒等到已快退休。一名校長建議，等當校長的人多，建議先減少候用校長徵選的錄取人數，消化了再增加錄取人數，否則，等久了連熱忱、鬥志都會消失，惡性循環下，更多原有抱負的教師甚至不想考候用校長。
另名校長說，10幾年前許多校長、老師滿55歲或是50歲出頭，因服務年資夠就提早退休，隨著年金改革，退休潮不再，退休人數減少，但少子化減班加劇，除了老師需求人數會減少，若更多學校停辦，校長也會減少，也是教育另種危機與現象。
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