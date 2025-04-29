台南國中小入學恢復學區制 遭疑倉促

台南市國中、小學114學年度全面取消自由入學、恢復學區制，市府昨在市議會專案報告實施情形，多數議員認為政策推動太過倉促，且共同學區配套措施不夠完善，恐引發「戶籍遷移潮」等亂象，且有小校的學區僅1.5個里；教育局回應，持續滾動修正。

教育局說明，114學年度各校新生報到人數變化以學區內人口變動為依歸，整體而言，並未受取消自由入學影響，根據報到後數據分析，國小6班小校的班級數未受影響，中大型學校則依學區內新生多寡，班級數略有消長。

「許多家長對於共同學區範圍仍一知半解」市議員蔡宗豪質詢說，取消自由入學的政策屬趨勢，但學區制度的調整不能倉促上路，在新舊制度交錯之際，教育局是否已妥善規畫校園資源調配，應防止教學負擔加重及資源失衡。

市議員陳怡珍則說，市府年初突宣布全面取消自由學區、恢復學區制，政策推動缺乏緩衝期，導致許多學校及家長措手不及，也讓學區規模較小的學校恐在招生上更加困難。

市議員朱正軒指出，全市目前約277所國中小，有近63%學校原採自由入學，取消後，明星學校依舊爆滿，如建興國中、復興國中備取人數仍高達數百人，總量管制壓力沉重，反觀學區小、生源少的學校，恐加劇招生困難，衝擊偏鄉小校多年累積的教育特色，例如崑山國小基本學區只有1.5個里等各類問題並無提前因應，教育局應盡速檢討基本學區及推動共同學區範圍，讓學生能夠合理就學，而非全推給遷戶籍。

對此，教育局長鄭新輝回應，取消自由入學制度經過2年多的討論與意見徵詢、審慎評估後的結果，為降低衝擊，規畫配套措施包含現已就讀學生不受影響、已有兄姊或弟妹就讀者可免遷戶籍、可至家長工作地所在學區就學、或以居住事實證明等方式就近入學。

教育局也表示，少子女化趨勢無法避免，為穩定各校生源、降低校際間競爭與資源浪費，讓學校能適切掌握所需教學空間與師資配置，適時取消自由入學並回歸法定學區制就近入學確有其必要性。