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專家：英檢太倉促 影響測試結果

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
教育部國教署下公文要求小六、國三畢業前抽測英檢？專家建議：先測試後再推動。（圖為示意照片）圖／聯合報系照片
教育部國教署下公文要求小六、國三畢業前抽測英檢？專家建議：先測試後再推動。（圖為示意照片）圖／聯合報系照片

國教署發文要求國中小學生進行長達150分鐘的英語檢測，引發教育界反彈。對於國教署推出英語自主檢測系統，專家說，肯定系統設計，但推動時間太倉促，測試結果也難以作為標準，沒有公信力，建議先在各校進行測試，再大規模推動。

台中市教師職業工會理事長張永青表示，國教署已有「國民小學及國民中學學生學習扶助科技化評量」系統，可將結果匯入教育部因材網，進行後續補救，教育部因材網也有診斷功能，難道現行評量機制、學力檢測、會考等，都無法了解英語學習成效？檢測工具多元化，不需硬在畢業前插入英檢。

張永青說，國教署規定5月至6月畢業典禮前中籤學校進行施測，完成可獲得2000元商品卡獎勵，但2周內須熟悉檢測系統，各校承辦人員哀鴻遍野，若無法達成任務時，商品卡怎麼退回？恐讓各校對該系統心生排斥，建議國教署懸崖勒馬。

弘光科大通識中心副教授卓淑美說，若英語自主檢測系統能用於測試國中小學生英語程度，是很棒的主意。但使用任何系統都需要適應期，除申請帳號，學生也要熟悉，解決學生的問題，才可正式推動測試，這次上路過於倉促，對執行有很大的擔憂，若要以此抽測作為依據，勢必影響測試結果，降低信度與效度。

卓淑美建議，可在各校先進行測試，了解推動問題，包括硬體設備、師資訓練、駐校專業電腦技術人員等，學生練習後發現優缺點，以便作為大規模推動依據。

國教署 小學生 英語

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