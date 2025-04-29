英檢抽測太突然 中籤學校有難色

教育部國教署本月10日突發公文給各縣市教育局處，要求被抽中的國小六年級、國中九年級學生，在5月至6月畢業典禮前，要用「英語自主檢測系統」進行150分鐘英語檢測。多校質疑測驗時間長達3節課，線上預約困難，學校設備也不足，大幅影響教學進度。

配合2030雙語政策，教育部國教署去年推出免費的「英語自主檢測系統」，學生可以利用手邊網路及平板或電腦，隨時隨地進行英語檢測，適用範圍從國小到高中職。據了解，這次被抽中參加檢測的學校多，北市有47校、台中市72校、高雄市73校。

中部有學校反映，測驗長達150分鐘，若未能一次測完，又要從頭開始；系統線上預約困難，學生須逐一上線預約，搞定教育雲帳號，預約時段還有用戶上限，耗費半天還搞不定全部學生註冊、預約。

台中市教師職業工會理事長張永青說，被抽中的學校，整個年級要一起參加英檢，各校未必有足夠堪用的耳機、麥克風，供全部學生使用，不僅時間倉促，不足的部分也沒經費採購。

張永青表示，該英檢功能原意是讓學生「自主檢測」，突然要求中籤學校受測，似乎是被蒐集實驗數據的對象，喪失自主學習、檢測美意。

有校長說，5、6月各校忙期末測驗，還要籌辦畢業典禮，臨時增加英檢，需安排施測教室、電腦等，忙到不可開交，學校行事曆大受影響，希望能暫緩施測。

北市不少國中反映檢測時間、施測班級需更換，主要是國九學生須等到5月18、19日會考後才施測，但部分班級或學生另有安排。教育局表示，已向國教署溝通協調，盼減輕學校負擔。

高市教育局表示，各校行事曆早已經排好，有學校反映英檢通知太突然，因為扣除畢業考、避開國中教育會考期間，能夠執行檢測的時間很少；國教署初步回應，無法施測學校或沒施測工具學校，會和地方政府討論處理。

國教署表示，英檢不具強制性質，若學校因課務安排等因素無法配合，可由地方政府協調同規模學校進行替代，以尊重學校自主性，兼顧行政彈性，至於施測結果可作為學校掌握「全班學生」英語學習情形之參考，教師可據以調整教學內容和方法。