共讀一本好書徵文大賽涉校園統戰？教育部：已接獲檢舉

中華民國章法學會與中共黨政機構合辦「2025年『共讀一本好書』徵文大賽」，凡報名投稿可獲福建研學資格，但中方主辦單位之一為福建省國有獨資企業惹議。對此，教育部表示已接獲相關檢舉，將依規定查處，各級學校如擬赴陸交流，應遵循現行兩岸法規及政策辦理教育交流活動，注意其活動目的、辦理單位、行程安排與文宣資料等。

媒體今日報導，陸委會接獲檢舉，中華民國章法學會與中共黨政機構合辦「2025年『共讀一本好書』徵文大賽」，凡報名投稿可獲福建研學資格，但中方主辦單位包括海峽出版發行集團，為福建省屬國有獨資企業。陸委會今日對此表示，該案經檢舉，涉及違反兩岸條例第33條之1與陸方黨政單位之合作行為，主管機關教育部查處中。

教育部回應，已接獲相關檢舉，將依規定查處。教育部已建置「赴陸教育交流活動登錄平台」，如以學校名義與大陸地區進行學生教育交流活動，或協助公告陸方活動訊息，應落實至該登錄平台填報，登錄平台並設有提醒功能，於學校填報時主動提示兩岸交流相關法令規定及注意事項，協助學校自我檢舉。

另外，教育部也表示，過去多次通函及於相關會議宣導，各級學校如擬赴陸交流，應遵循現行兩岸法規及政策辦理教育交流活動，注意其活動目的、辦理單位、行程安排與文宣資料等，不應有政治目的及政治性內容，並保留完整的審核及交流紀錄。