快訊

夾擊格林放投湯普森 勇士主動防守變陣迎柯瑞爆發逆轉

移工426上凱道掀波…綠營告發轟神隱卸責 鄭正鈐發聲：適可而止

聽新聞
0:00 / 0:00

共讀一本好書徵文大賽涉校園統戰？教育部：已接獲檢舉

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
教育部表示，過去多次通函及於相關會議宣導，各級學校如擬赴陸交流，應遵循現行兩岸法規及政策辦理教育交流活動。本報資料照片
教育部表示，過去多次通函及於相關會議宣導，各級學校如擬赴陸交流，應遵循現行兩岸法規及政策辦理教育交流活動。本報資料照片

中華民國章法學會與中共黨政機構合辦「2025年『共讀一本好書』徵文大賽」，凡報名投稿可獲福建研學資格，但中方主辦單位之一為福建省國有獨資企業惹議。對此，教育部表示已接獲相關檢舉，將依規定查處，各級學校如擬赴陸交流，應遵循現行兩岸法規及政策辦理教育交流活動，注意其活動目的、辦理單位、行程安排與文宣資料等。

媒體今日報導，陸委會接獲檢舉，中華民國章法學會與中共黨政機構合辦「2025年『共讀一本好書』徵文大賽」，凡報名投稿可獲福建研學資格，但中方主辦單位包括海峽出版發行集團，為福建省屬國有獨資企業。陸委會今日對此表示，該案經檢舉，涉及違反兩岸條例第33條之1與陸方黨政單位之合作行為，主管機關教育部查處中。

教育部回應，已接獲相關檢舉，將依規定查處。教育部已建置「赴陸教育交流活動登錄平台」，如以學校名義與大陸地區進行學生教育交流活動，或協助公告陸方活動訊息，應落實至該登錄平台填報，登錄平台並設有提醒功能，於學校填報時主動提示兩岸交流相關法令規定及注意事項，協助學校自我檢舉。

另外，教育部也表示，過去多次通函及於相關會議宣導，各級學校如擬赴陸交流，應遵循現行兩岸法規及政策辦理教育交流活動，注意其活動目的、辦理單位、行程安排與文宣資料等，不應有政治目的及政治性內容，並保留完整的審核及交流紀錄。

教育部 福建 行程

延伸閱讀

台灣模型好手匈牙利大賽捷報 5金5銀1銅成績亮眼

轉發陸方文學競賽資訊遭調查 區桂芝批執政黨：不會治國只會恐嚇

章法學會與大陸共辦徵文 陸委會：涉違兩岸條例查處中

被指強迫英檢抽測？教育部：非具強迫性質 更精準掌握英文程度

相關新聞

共讀一本好書徵文大賽涉校園統戰？教育部：已接獲檢舉

中華民國章法學會與中共黨政機構合辦「2025年『共讀一本好書』徵文大賽」，凡報名投稿可獲福建研學資格，但中方主辦單位之一...

大學性平會 1人負擔8千學生

性平法實施將邁入第廿一年，性別平等學生倡議連線針對大學性平課程開設、性平會組成和量能進行調查，發現校園性平會的遴選標準、...

台南取消自由入學挨批倉促 教育局：會持續滾動式修正

受少子化影響，台南市114學年度全面取消自由入學、恢復學區制，教育局今在市議會進行專案報告，多數市議員認為政策推動太過倉...

曾任高年級導師...女老師2月才到校任職卻墜樓 議員曝：挑戰極大

北市大安區某國小今天發生墜樓事件，一名46歲代課老師今天早上因不明原因突從學校4樓墜下，送醫不治，據了解，該老師今年2月...

南市國中小校長遴選啟動 粥少僧多想當校長愈來愈難

台南市國中小候用校長40餘人，隨著部分校長退休、連任及調動，已啟動遴選作業，但因退休人數少，缺只有11個，加上4所國小停...

雲林縣府打造5星級教師研習中心 科技教室彈跳攀岩場應有盡有

雲林縣府自籌7600萬元結合科技與健康，在斗六市鎮南國小完成首座最具現代化的教師健康、研習中心，除有足以媲美國際級的影音...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。