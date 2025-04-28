台南取消自由入學挨批倉促 教育局：會持續滾動式修正

受少子化影響，台南市114學年度全面取消自由入學、恢復學區制，教育局今在市議會進行專案報告，多數市議員認為政策推動太過倉促，且共同學區配套措施不夠完善，恐引發「戶籍遷移潮」等亂象，對此，教育局回應，取消自由入學並非倉促決定，後續也會持續滾動式修正。

市議員蔡宗豪表示，取消自由入學的政策雖屬趨勢，但學區制度的調整不能倉促上路，且許多家長對於共同學區範圍仍一知半解，多數家長更關心的明星學校問題，質疑教育局在新舊制度交錯之際，是否真的已妥善規畫校園資源調配，防止教學負擔加重及資源失衡。

市議員陳怡珍提到，市府今年初突宣布全面取消自由學區、恢復學區制，政策推動倉促、缺乏緩衝期，導致許多學校及家長措手不及，也讓學區規模較小的學校恐在招生上更加困難。

市議員朱正軒則說，全市目前約277所國中小，有近63%學校原採自由入學，取消後明星學校依舊爆滿，如建興國中、復興國中備取人數仍高達數百人，總量管制壓力沉重；反觀學區小、生源少的學校，恐加劇招生困難，衝擊偏鄉小校多年累積的教育特色。

他也指出，教育局推動取消自由學區，落實就近入學的教育理念，但類似崑山國小基本學區只有1.5個里等各類問題，並無提前因應，教育局應盡速檢討基本學區及推動共同學區範圍，讓學生能夠合理就學，而非凡事推給遷戶籍。

對此，教育局長鄭新輝回應，教育政策隨時間遷移與環境變化而調整有其必要性，取消自由入學制度，非倉促推動，而是經過2年多的討論與意見徵詢，審慎評估後的結果，且為降低衝擊，規畫配套措施包含現已就讀學生不受影響、已有兄姊或弟妹就讀者可免遷戶籍、可至家長工作地所在學區就學、或以居住事實證明等方式就近入學。

教育局也說明，114學年度各校新生報到人數變化以學區內人口變動為依歸，整體而言，並未受取消自由入學影響，根據報到後數據分析結果顯示，國小6班小校的班級數未受取消自由入學影響；中大型學校則依學區內新生多寡，班級數略有消長。

教育局也強調，少子女化趨勢無法避免，為落實法定學區就近入學精神、穩定各校生源、降低校際間競爭與資源浪費，讓學校能適切掌握所需教學空間與師資配置，提升教育資源的使用效益，適時取消自由入學並回歸法定學區制就近入學確有其必要性，未來也會持續滾動式修正。