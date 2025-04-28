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曾任高年級導師...女老師2月才到校任職卻墜樓 議員曝：挑戰極大

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市大安區某國小今天發生墜樓事件，一名46歲代課老師今天早上因不明原因突從學校4樓墜下，送醫不治，校方表示該師日常表現正常，狀況穩定，事發後已聯繫家屬，後續也會全力協助家屬處理後事並配合檢方調查。本報資料照。
北市大安區某國小今天發生墜樓事件，一名46歲代課老師今天早上因不明原因突從學校4樓墜下，送醫不治，校方表示該師日常表現正常，狀況穩定，事發後已聯繫家屬，後續也會全力協助家屬處理後事並配合檢方調查。本報資料照。

北市大安區某國小今天發生墜樓事件，一名46歲代課老師今天早上因不明原因突從學校4樓墜下，送醫不治，據了解，該老師今年2月才到該校任職高年級班導師，生前也表現也未出現異樣。議員指出，代理教師在班級經營與學生情感輔導承受極大挑戰，教育局及學校應給予更多支持，幫助所有導師能夠勝任該職物。

據了解，該名代理教師今年2月才到該任職，接任高年級班導師，沒多久即發生憾事，且墜樓時間為早上正值小朋友進入學校期間，現場許多學生和家長目睹過程，議員曾獻瑩呼籲，學校與教育局應於第一時間啟動輔導機制，特別關心該班班級學生及目睹的學生、老師及家長，學校也要提供正確訊息，避免line群組間誤傳錯誤訊息。

曾獻瑩提到，北市小學高年級導師中，代理教師比例已達24%，平均年資僅約3.3年，代理教師在班級經營與學生情感輔導承受極大挑戰，這起墜樓事件是否與代理教師接任高年級班級的壓力有關，教育局應特別注意調查釐清，並強化代理教師的培訓與支持系統，協助其勝任導師角色，也應加強關心這群相對資源較少卻承接高年級班級經營責任的導師們。

全國代理暨代課教師產業公會理事長黃湘仙說，這個季節代理老師大多在準備教甄，壓力很大更容易導致情緒不穩，該案發生在學生上課期間，許多學生、老師都目睹，是否學校工作、人際交流上有遇到問題應去了解釐清，也呼籲學校適當給予代理老師輔導及教學空間，也呼籲代理老師可以善用教育部教師諮商輔導支持中心相關資源。

代理教師 墜樓 教育局

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