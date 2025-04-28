南市國中小校長遴選啟動 粥少僧多想當校長愈來愈難

台南市國中小候用校長40餘人，隨著部分校長退休、連任及調動，已啟動遴選作業，但因退休人數少，缺只有11個，加上4所國小停辦，卻更僅剩7個，形成僧多粥少現象，想要當校長愈來愈難。有校長建議，應減少候用校長徵選的錄取人數，等消化了再增加錄取人數，否則熱忱會被消磨殆盡。

台南市教育局表示，今年的候用校長徵選，錄取人數就少於應錄取人數，未來會針對現任及候用校長的意願、規畫，退休，乃至校數、班級數做綜合性的評估與考量，適當適量儲備候用校長人力，在徵選候用校長作業上滾動式調整，以合乎需求。

還剩1個多月，學期就要結束，因有校長要退休，或是任期滿以及同校服務6年以上，要連任或調任，教育局在完成各校的校務評鑑後，上周五啟動第一階段校長遴選作業。由要連任、調任的校長登記所要服務的學校，並在今天完成確定，明天公告，預計在5月下旬完成第一階段遴選，接著進入第2階段作業，空出的缺由候用校長參加遴選。

目前市立高中校長無人退休，國中有3名校長退休，國小也有8人要退休，但因為8月起有4所國小要停辦，原有校長要調任其他校，實際上國小只有4個缺，將形成30搶4的激烈競爭場面。目前國中候用校長10餘人，雖然競爭不如國小，但想當校長也不容易。

由於近幾年陸續會有五年級的校長要退休，但因人數也不會太多，若每年候用校長徵選持續辦，想當校長更有得等，可能還沒等到已快退休。有校長建議，由於等當校長的人多，建議先減少候用校長徵選的錄取人數，消化了再增加錄取人數；否則，等久了連熱忱、鬥志都會消失，惡性循環下，更多原有抱負的教師都會降低當校長的意願，甚至不想考候用校長。

有校長表示，10幾年前許多校長、老師滿55歲或是50出頭，因服務年資已夠，都提早退休，也出現退休潮，但隨著年級改革，退休潮止停，等到服務超過35年，退休額度到頂才退休。雖然退休人數減少，但少子化減班加劇，除了老師需求人數會減少，若更多學校停辦，校長也會減少，也是教育另種危機與現象。