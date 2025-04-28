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雲林縣府打造5星級教師研習中心 科技教室彈跳攀岩場應有盡有

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
除了科技教室還附設有室內攀岩彈跳場及市面等級的健身房。記者蔡維斌／攝影
除了科技教室還附設有室內攀岩彈跳場及市面等級的健身房。記者蔡維斌／攝影

雲林縣府自籌7600萬元結合科技與健康，在斗六市鎮南國小完成首座最具現代化的教師健康、研習中心，除有足以媲美國際級的影音視聽教室，250吋電視牆搭載自動追焦鏡頭，108席太空艙舒適座椅，並附設有彈跳、攀岩、重訓的健身房，堪稱國內最高級的教師研習中心。

縣長張麗善指出，增加教師專業量能日益重要，目前已在土庫越港國小設有海線的教師研習中心，位於斗六原有的山線研習中心，則已十分老舊，遇雨漏水，空間不足，縣府特自籌7600萬元，除教職專業更結合心靈紓壓與健康促進元素，重建活化，完成兼具科技、學習、休閒健康的教師多功能研習場域。

今天數十名校長、主任共同見證全國首座多功能教師研習中心啟用，環境最舒適的國際級教師研習中心啟用，縣長張麗善親自逐樓導覽這棟四層樓研習中心，走進研習教室，每個人對這座超級豪華型的影音教室，誇讚不已。

該教室設有180席太空艙座椅的影音教室，250吋偌大的LED電視牆搭載自動追焦鏡頭，不論發言者位於何處，其言談表情，都可在銀幕直播呈現，且每個座椅都有隱藏型麥克風與音響，相當於豪華型電影院設備，讓教師在舒適環境中研習各種教職技能。

此外，也有40個自動升降螢幕的多功能簡報室及極具科技感的中型會議室和可容納多達192人的大會議廳，室內環繞國際級尺寸的LED的電視牆，讓課程學習無死角。

除了教室，更貼心打造「健身運動中心」，除有市面等級的健身房、更有室內攀岩、彈跳場及韻律教室，還有時下風潮的 AR、VR、MR 虛擬實境未來教室，提供教師紓壓放鬆空間，因應學校日益加重的壓力與考驗。此外頂樓還有空中花園，提供戶外休閒。

張麗善期待這座五星級教師研習中心，讓教師專業更精進、活力更充足，藉以提升雲林的教學品質。

除了科技教室還附設有室內攀岩彈跳場及市面等級的健身房。記者蔡維斌／翻攝
除了科技教室還附設有室內攀岩彈跳場及市面等級的健身房。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣第一座5星級斗六教師研習中心今天開幕啟用，足以媲美國際級電影館的影音視聽教室，結合科技設備極具現代化。記者蔡維斌／攝影
雲林縣第一座5星級斗六教師研習中心今天開幕啟用，足以媲美國際級電影館的影音視聽教室，結合科技設備極具現代化。記者蔡維斌／攝影
雲林縣第一座5星級斗六教師研習中心今天開幕啟用，簡報室結合科技，環繞式銀搭配自動升降的桌上電腦，設備極具現代化。記者蔡維斌／攝影
雲林縣第一座5星級斗六教師研習中心今天開幕啟用，簡報室結合科技，環繞式銀搭配自動升降的桌上電腦，設備極具現代化。記者蔡維斌／攝影
除了科技教室還附設有室內攀岩彈跳場及市面等級的健身房。記者蔡維斌／翻攝
除了科技教室還附設有室內攀岩彈跳場及市面等級的健身房。記者蔡維斌／翻攝
除了科技教室還附設有室內攀岩彈跳場及市面等級的健身房。記者蔡維斌／攝影
除了科技教室還附設有室內攀岩彈跳場及市面等級的健身房。記者蔡維斌／攝影
雲林縣第一座5星級斗六教師研習中心今天在鎮南國小盛大開幕啟用。記者蔡維斌／攝影
雲林縣第一座5星級斗六教師研習中心今天在鎮南國小盛大開幕啟用。記者蔡維斌／攝影

健身房 教室 教師

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