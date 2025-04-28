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力拚無罪？虐童剴剴案今開庭 保母姊妹指「他自虐撞頭」

轉發陸方文學競賽資訊遭調查 區桂芝批執政黨：不會治國只會恐嚇

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北一女老師區桂芝轉發陸方「徵文大賽」被調查，區痛批民進黨扣「莫須有」罪名，不會治國，只會恐嚇。圖／聯合報系資料照
北一女老師區桂芝轉發陸方「徵文大賽」被調查，區痛批民進黨扣「莫須有」罪名，不會治國，只會恐嚇。圖／聯合報系資料照

中華民國章法學會與中國黨政機構合作，舉辦「共讀一本好書徵文大賽」，而北一女老師區桂芝也轉發該訊息給學生，陸委會卻質疑該行為疑違反「兩岸人民關係條例」將案件移交教育部調查。區得知消息痛批是「莫須有」罪名，台灣與大陸有很多文學交流，自己只是單純轉發文學訊息就要被扣帽子，批評執政當局「不會治國，只會恐嚇」。

區桂芝表示，不管是校內外、台灣、國外只要是徵文比賽他都會轉傳給學生，鼓勵參加寫作比賽或讀書會，有助於提升語文能力和文筆訓練，在4月20日將該消息轉發給學生，這個比賽很單純就是「共讀一本好書」，書單內容也符合中文文學的徵文活動，對於陸委會說法也是今天早上接到記者電話才知道。

區桂芝表示，陸委會指控是「無中生有莫須有的罪名」，目前兩岸學術、文化、文學的互動非常多，許多台灣大學教授和學生也常到對岸參加論文比賽或交流，為何她只是單純轉發文學交流資訊，卻被扣上「統戰」的帽子，批評執政黨「不會治國，只會恐嚇」，莫名其妙就要審查轉傳訊息的人。

區桂芝質疑，如果文學交流都要被扣帽子，那兩岸多不勝數的學術、文化、文學交流活動是否都要全面禁止，陸委會刻意營造「文字獄」氛圍，若果台灣價值偉大是否可以藉由交流活動「反統戰回去」，為何要如此懼怕統戰議題，目前尚未收到調查相關訊息，但若收到她也不擔心，自己僅是傳一個中文比賽消息，不知道犯了什麼罪，「反正是正大光明」。

區桂芝 文學 陸委會

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