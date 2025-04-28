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閱讀教育邁向AI時代 新北4年斥資1.5億校校升級

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
國立台灣師範大學副校長宋曜廷（右一）與新北市教育局長張明文（左一）簽署合作意向書。記者張策／攝影
國立台灣師範大學副校長宋曜廷（右一）與新北市教育局長張明文（左一）簽署合作意向書。記者張策／攝影

新北市教育局今在板橋文德國小舉辦「四年打造校校AI智慧圖書館」記者會，宣布攜手國立台灣師範大學，啟動「適性閱讀與圖書館智慧升級計畫」。未來4年，市府將編列1.5億元，全面升級全市校園圖書館，導入AI智慧科技，打造每校一座智慧圖書館。

教育局指出，這次在文德國小以「智慧適性閱讀」、「提升讀者服務」及「AI導入」為三大核心理念，推動包括SR測驗適性推薦書單、自助借還書系統、以及智慧員工「AI小通」服務。學生可透過SR測驗掌握閱讀能力，由台師大提供相應書單，教師也能依教學需求推薦適合書籍；同時，AI智慧小通能根據學生SR分數推薦個人化書單，並即時查詢圖書館藏書及位置，提供互動式服務。

新北市教育局長張明文表示，市府近十年已投入超過3億元改善校園閱讀環境，此次再度領先全國，以AI技術結合教育現場，期盼透過個別化閱讀，真正協助每個孩子找到適合自己的讀物。他感謝議員與立委的大力支持，並指出本次推動過程中，教師們反應熱烈、主動參與，顯見智慧閱讀符合現場需求。

國立台灣師範大學副校長宋曜廷指出，傳統圖書館偏重硬體建設，未來應轉向以讀者為核心，讓硬體設備與讀者產生真正連結。此次合作以SR測驗掌握學生程度，搭配智慧小通推薦與智慧借還系統，形成閉環式成長機制。他也提到，新北學生在國中教育會考中的待加強人數逐年下降，展現教育品質的穩定提升。

新北市議員劉美芳指出，作為家長，深刻感受到孩子在閱讀選書上的困難，8歲的兒子常因不清楚適合自己的書籍而感到挫折，現在透過SR測驗，能更準確掌握閱讀程度與興趣方向，讓家長在陪伴孩子閱讀時更加有方向。

議員石一佑表示，每次回到文德國小，總能看到校園層層推進、處處進步，令人驚艷。他認為，此次借書流程的簡化與智慧化推薦，不僅提升學生自主閱讀的意願，更能在孩子心靈成長、生活困難甚至感情困擾時，藉由AI小通推薦相關書籍，提供溫暖而多元的支持，這是傳統教育現場難以達成的重要突破。

議員黃淑君則指出，新北市學生數量龐大，資源原本就相對緊張，因此如何在有限資源下達到最大效益，是教育政策的重要考驗。她期盼，這套智慧閱讀系統未來不僅能在學校持續深化，更能擴展至市民圖書館與公共圖書館體系，讓市民也能受惠於智慧閱讀的便利與溫度，讓閱讀成為生活的一部分。

文德國小六年級學生也分享實際使用心得。學生表示，過去借書時，需要排隊等志工媽媽協助，有時還會因為教室離圖書館較遠而錯過借書時間；現在透過自助借還書機，自己就能快速操作，不但省下排隊時間，下課也能更輕鬆完成借還流程。此外，AI小通不僅能幫助找書，還能解答借書流程、閱讀建議等問題，「感覺圖書館變得很聰明、有趣了」，也激起了探索更多不同主題書籍的興趣。

新北市教育局長張明文（左）與新北市議員劉美芳（中）一同與小朋友試用AI工具。記者張策／攝影
新北市教育局長張明文（左）與新北市議員劉美芳（中）一同與小朋友試用AI工具。記者張策／攝影
國立台灣師範大學副校長宋曜廷指出，傳統圖書館偏重硬體建設，未來應轉向以讀者為核心，讓硬體設備與讀者產生真正連結。記者張策／攝影
國立台灣師範大學副校長宋曜廷指出，傳統圖書館偏重硬體建設，未來應轉向以讀者為核心，讓硬體設備與讀者產生真正連結。記者張策／攝影
新北市教育局長張明文（左）與小朋友試用AI工具。記者張策／攝影
新北市教育局長張明文（左）與小朋友試用AI工具。記者張策／攝影
國立台灣師範大學副校長宋曜廷（右一）、新北市教育局長張明文（右四）一同與貴賓在自助借還書機前合影。記者張策／攝影
國立台灣師範大學副校長宋曜廷（右一）、新北市教育局長張明文（右四）一同與貴賓在自助借還書機前合影。記者張策／攝影

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