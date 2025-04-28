童子賢獲人文企業獎 歎「國家的競爭力未必在領導人」

由聯經出版主辦的第二屆「人文企業獎」，今天於張榮發基金會國際會議中心舉行頒獎典禮，共有24家企業、醫院、基金會等機構獲獎。首度頒發的「特別貢獻獎」，由和碩董事長童子賢獲獎。他領獎時幽默表示，川普總統「好像是外星人」，但「美國的競爭力未必在白宮」，只要哈佛大學等美國卓越學府延續卓越，美國還是能保有很強的體質和競爭力，「不會因為出了一個不一樣的領導人就不一樣」，回頭看看台灣這片土地，「我也有相同的期待。」

「人文企業獎」共分五個類別獎項—「社會關懷」、「藝文推手」、「教育提升」、「地方發展」及「動物保育」，從多種面向彰顯人文精神，評選後授予典範獎、卓越獎、傑出獎三種獎別。本屆新增「創新特別獎」，鼓勵具創新和影響力者，以及「特別貢獻獎」，由當屆評審團提選出深具人文永續影響力之個人。

評審團召集人、願景工程基金會董事長陳冲擔任童子賢的引言人。他表示，童子賢獲獎「毫無懸念」，只是得獎事蹟太多難取捨，每個單獨事蹟都是擲地有聲。

童子賢表示，接到這個獎感覺「分量很重、心頭溫暖」。這麼多企業家聚集在一起，居然不是討論出口逆差和匯率，「讓我非常訝異」。他表示，台下獲獎企業家關懷的人文精神，「正是川普總統所不喜歡和不樂見」。他幽默表示，「川普好像是外星人」，而地球人的任務就是做他不喜歡做的事。

童子賢表示，美國還是台灣很重要的盟邦，雖然選出來的領導人「性格不一、風格不一」。但他感慨的是，「美國的競爭力未必是在白宮裡面」。只要哈佛大學、耶魯大學、加州理工學院、麻省理工學院等在政治經濟領域有卓越研究的卓越學府，能夠延續他們的卓越下去，美國還是能夠保持很強的體質和很好的競爭力。不會因為出了一個不一樣的領導人就會不一樣，「回頭看看台灣這片土地，我也有相同的期待。」

童子賢向台下獲獎企業代表表示，政治人物當然重要，其政策和言行影響台灣的發展與命運，「但更重要的恐怕是在座諸位、讓台灣繼續茁壯的人」，許多遍布在台灣各角落的人，他們所展現的精彩與貢獻，才讓台灣這麼美這麼好。

「我是活在台灣的一份子，社會有許多點滴讓我感慨、但也有很多人的善心義舉讓我感動。」童子賢表示，這些點點滴滴串起來，讓台灣社會可以繼續向前走，不至於向下沉淪。感謝聯經舉辦人文企業獎，找到這些隱藏在台灣社會、默默做好事的人和組織。

「是誰傳下這詩人的行業/黃昏裹掛起一盞燈......」童子賢朗誦詩人鄭愁予的詩句，感謝台下獲獎者「點一盞燈留給後面的人」，而「有燈的地方就會有人，有燈的地方就會有期待」。他感謝台下的企業代表為台灣點燈、讓台灣持續有希望、持續向前行。

評審團表示，童子賢身為科技人，不遺餘力支持藝文、關心社會，評審團一致同意頒發。熱愛文化的童子賢，不改年少之志，投入文化保存、歷史研究、打造優質影視作品、支持書店與閱讀、文學名家作品出版，幫助遭遇困境的藝文團體，關心社會公平正義，倡議環保、能源議題，協助獨立媒體等，以一己之力的各種行動，展現「人文企業家」的風範。盼透過此一獎項，向社會文化貢獻良多的企業家童子賢表達敬意和謝意，並期待更多企業家能關心人文與社會。