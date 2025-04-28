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國教署補助高中原住民族課程 徵件至5月底

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
國教署表示，期能透過課綱推動全民原教精神，建構原住民族知識體系，讓原住民族教育議題融入學習課程。圖／本報系資料照
國教署表示，期能透過課綱推動全民原教精神，建構原住民族知識體系，讓原住民族教育議題融入學習課程。圖／本報系資料照

教育部國教署推動「高級中等學校原住民族教育校訂課程推廣計畫」，114學年度計畫徵件即日起至5月30日止，補助經費予學校辦理與原住民族有關的課程，盼強化學生對於原住民族文化知能及培養文化敏感度，於校園中推廣全民原教的概念。

國教署說明，「高級中等學校原住民族教育校訂課程推廣計畫」委託國立東華大學辦理，計畫提報課程，學校應先規劃原住民族教育相關課程，或從學校年度課程計畫書中擇定合適課程，於申請書敘明與原住民族相關的教學內容，以及相應的教學資源。

課程教學可納入校訂課程，包括「校訂必修課程」、「選修課程」、「團體活動時間」及「彈性學習時間」，課程模式為單一課程以原住民族為主題、單一課程每學期至少三週教學內容與原住民族有關或集合數門課程等，皆可申請。課程中創造部落與學校交流的機會，進而傳承與保留部落在地文化特色與珍貴的知識內涵。

學校需於計畫申請書呈現研商過程，尤其應由學校主管、原住民族相關課程授課教師、家長代表、原住民族代表（譬如鄰近部落耆老或原住民族社團代表）、原住民族教育專家學者等召開會議，針對計畫內容進行討論形成共識，且敘明教學規劃是否融入原民會「Indigenous Peoples Rights 原住民族權利手冊」、原住民族十大歷史事件專書等出版品內容。

國教署受理計畫經費申請後，將組成審查小組，就地方政府及高中學校申請案審查。執行期間也將組織專家學者輔導小組，針對學校個別性質差異，給予彈性調整輔導內容。

原住民族 原民會 國教署

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