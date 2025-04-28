被指強迫英檢抽測？教育部：非具強迫性質 更精準掌握英文程度

針對地方縣市教育局處反映指出，教育部國教署要求各地教育局處5月要國中小學為特定英語學習平台Cool English「抽籤」施測，喪失讓學生自主學習的美意，更打亂教師教學安排。且質疑原本已有「國民小學及國民中學學生學習扶助科技化評量」，為何還需要這項工具了解英語學習成效？

教育部表示，為提供更精準的教學與資源建議，國教署規劃於今年5月辦理國家級英語能力抽測，藉由抽測結果，使參與學校、教師、學生與家長得以共同了解學生學習現況，並結合中央輔導團提供具體的教學策略與資源建議，作為地方政府推動英語及雙語教育政策的參據。

本案採「抽測部分學校」、「每校僅抽測一個班級」為原則，非具強制性質，且150分鐘為國中施測時間，國小為65分鐘。倘若學校因課務安排等因素無法配合，得由地方政府協調同規模學校進行替代，以尊重學校自主性，並兼顧行政彈性。

國教署解釋，「國民小學及國民中學學生學習扶助科技化評量」系統主要是協助學校透過「篩選測驗」篩找出須提供學習補強的部分學生，屬特定對象的診斷性評量工具。相較之下，「英語自主檢測系統」係促進全體學生英語學習興趣與基礎運用能力之提升，施測結果作為學校掌握「全班學生」英語學習情形之參考。兩者於參與施測目的、對象、測驗內容及功能定位上，均有所不同，並無取代關係，係屬互補性機制。

國教署表示，將持續與地方政府教育局處合作，妥善規劃施測方式，尊重各校教學節奏，確保施測安排合理且具彈性，並加強溝通施測本意，避免影響正常教學進程，維護學生學習權益。

為配合2030雙語政策，教育部國教署去年推出免費的「英語自主檢測系統」，學生可以利用手邊的網路及平板或電腦，隨時隨地進行英語檢測，適用範圍從國小到高中職。教育部指出，透過ＡＩ技術，學生可在完成測驗後立即獲得測驗結果及能力表現分析，並獲得相對應的免費英語學習資源。教師可以根據學生的測驗結果調整教學內容和方法，並善用其他網路學習資源，進一步提升教學效果。