強迫英檢？打亂學校行事曆 教師團體籲暫緩強制抽測

國教署4月10日突然發公文，要求各地教育局處，5月至6月畢業典禮前要國中小學為特定英語學習平台Cool English，分別對國小6年級及國中9年級抽測長達150分鐘的英語檢測。國教署採抽籤決定抽測學校，據了解，台中市抽中72所國中小學，72校抽1班強制接受檢測，各地多校受影響。

國教署強推英語檢測後，引學校反彈。中部學校反映，長達150分鐘的5面向的施測，若未能一次完成，又要從頭開始，150分鐘占掉約3堂課，吃掉課程計畫中正常教學時間。另線上預約困難，無法由教師統一預約，只能學生一個個上線辦理預約，搞定教育雲帳號，預約時段還有用戶上限，可能半天還搞不定全部學生的註冊。

另有學校指出，整個年級要一起英檢，各校未必有足夠且堪用的耳機跟麥克風，供整班學生使用。施測不只英聽，還包括口說，若耳機跟麥克風數量不夠呢？臨時購買經費從哪來？能買足嗎？

各地國中小同時在5月1至6月畢業典禮前上線，除安排施測教室、施測電腦、施測時間和指導老師外，萬一碰上預約額滿還要重新安排？平臺要是無法承受壓力而當機，一切重來？！

台中市教師職業工會理事長張永青表示，英語學習平台Cool English去年拓展新的英檢系統功能，原意是讓學生「自主檢測」，但突然要求中籤的學校辦理，被抽中的班級學生似乎被當作蒐集實驗數據的對象，喪失平台學生自主學習、檢測的美意。

張永青說，國教署公文下來，不到一個月就要英語檢測，各校施測耳機與麥克風，不足供整班學生使用。臨時購買能買足嗎？且光台中就有72校中籤，英檢平台可承受壓力？另5月1日到畢業前，各校已安排既定行程，但國教署要求中籤學校需抽測，學校行事曆大受影響，呼籲國教署暫緩強制抽測。