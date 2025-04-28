小六、國三畢業前強制英檢？ 專家建議：先測試再推動

國教署5月起要求國中小學為特定英語學習平台Cool English，分別對國小6年級及國中9年級抽測長達150分鐘的英語檢測，引發教育界反彈。英語專家表示，肯定該平台的設計，但推動時間太過倉促，儘管測試結果出爐，也難以作為標準，沒有公信力，建議先在各校先進行測試，再大規模推動。

台中市教師職業工會理事長張永青表示，國教署原本已有「國民小學及國民中學學生學習扶助科技化評量」，可將結果自動匯入教育部因材網，進行後續補救，教育部因材網也有診斷功能，難道這些現行的評量機制、學力檢測、會考等，都無法了解英語學習成效？教育部工具已非常多元，實在不需要在倉促的時間下，硬是在畢業前插入平台英檢。

張永青說，國教署規定5月至6月畢業典禮前中籤學校完成施測，完成可獲2000元商品卡獎勵，但2周須熟悉該平台系統，各校承辦人員哀鴻遍野，更煩惱無法達成任務時，2000元商品卡怎麼退回，恐讓各校對這套系統心生排斥，建議國教署懸崖勒馬、從長計議。

弘光科大通識中心副教授卓淑美表示，他曾帶領大學生使用英語學習平台Cool English，該平台設計相當生活化及遊戲化，是很不錯的平台，有助引發學生學習動機，若能用該平台測試國中小學生的英語程度，是很棒的主意。

卓淑美說，使用任何平台都需要有適應期，除要申請帳號，學生也要熟悉平台，並針對學生面臨的問題去溝通解決，才可正式推動測試，但此次政策上路過於倉促，她對執行上有很大的擔憂，甚至還要以此抽測作為依據，勢必影響測試結果，降低信度與效度。

卓淑美建議，先在各校先進行測試，以便了解各校推動的困境，包括硬體設備，師資的訓練及駐校專業電腦技術人員配給，學生練習後發現優缺點，以便作為大規模推動Cool English規劃國中國小全面測試之依據。