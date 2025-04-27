超越IQ與成績！ 研究揭秘：決定孩子成功「最有力指標」是它

摘要 1.「閱讀力」是長期成功的強力預測指標，因為它直接影響認知發展、學習效率與心理健康。 2.研究顯示，從小喜歡閱讀的孩子，在青春期時各方面能力都顯著優於同齡人。

想知道如何培養孩子的成功潛力嗎？專家研究指出，強大的閱讀能力是預測孩子未來長期成功的最有力指標之一。

閱讀力=學習一切知識的關鍵

閱讀能力之所以成為未來成功的關鍵指標，是因為它直接影響認知發展、學習效率與心理健康。2023年發表於《Psychological Medicine》的研究發現，從小喜歡閱讀的孩子，在進入青春期時不僅認知能力表現更佳，語言發展、記憶力與心理健康狀況也顯著優於同齡人。

特別值得關注的是「三年級閱讀轉捩點」。紐約市立大學社會學教授赫南德茲（Donald J. Hernandez）指出，小學三年級之後，孩子們學習閱讀（語文課）的重點不再是課程本身，而是運用語言能力學習其他科目。」換言之，閱讀是學習其他一切知識的工具。

5個提升孩子閱讀能力的方法

許多父母以為要等到孩子會說話、認得字母，甚至上幼兒園後才開始進行閱讀教育。但研究顯示，閱讀能力的培養從嬰兒時期的聲音互動就已經開始了。這些看似簡單的日常互動，正是為孩子未來成功奠定基礎的關鍵行動：

1.將嬰兒的咿呀聲視為真正的對話

當嬰兒發出咿呀聲時，回應並等待他們「回覆」。這種來回互動不僅建立親密關係，更是語言發展的基石。例如，當寶寶發出「啊」、「咕」等聲音時，父母可以自然的回應：「你在說話嗎？媽媽在這裡喔！」

2.大量提問，並耐心等待孩子回答

無論是在讀故事或日常生活中，提問都能刺激思考與語言組織能力。不妨嘗試問：「你覺得接下來會發生什麼事？」「這個角色為什麼會這樣做？」即使回答不完整，也應肯定孩子的思考過程。

3.透過童謠、繞口令與文字接龍等遊戲培養語感

4.幫助孩子感受文字的韻律與節奏，建立對語言結構的敏感度

5.抓住生活中每一個閱讀機會

不必局限於睡前故事時間。超市標籤、巷口的路標、餐廳的菜單等，生活中處處都是閱讀的契機。這些片段讓孩子理解文字的實用性與趣味性。

起步再晚也不晚！

但這是否意味著錯過早期培養就來不及了？不，許多研究表明，即使到了國小高年級，閱讀力起步較慢的孩子只要接受有結構的支持介入，如透過一對一的閱讀策略教學、圖像整理工具或拼音卡片等多感官方式，6個月至一年內就能有顯著進步。重建拼音與詞彙能力、強化語意理解，這些方法已幫助許多原本閱讀落後的孩子迎頭趕上。

更重要的是培養「成長型心態」——相信能力可以透過努力與正確方法逐步建立，而不是被初期表現定型。當孩子從困難中感受到進步的喜悅，他們更願意主動閱讀、勇於挑戰。

因為父母期待的不僅是孩子識字讀書的能力，而是希望他們真正愛上閱讀的過程，以此作為探索世界的鑰匙，開啟人生無限可能。

資料來源：CNBC、Science Daily、EDweek、PubMed

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