班班有鮮乳 台中議員要求比照台北雲林續推 市府：評估中

「班班有鮮乳」政策去年底因配送亂象喊停。台中市議員楊大鋐說，政策原意良好，建議台中市參考台北、雲林自籌經費繼續推動，並提出透過中台灣區域治理平台成立合作社，協助本土酪農、穩定乳源。農業局長張敬昌表示，台中市是否重啟？由教育局主政、評估中。

楊大鋐鎮說，「班班有鮮乳」政策初衷在改善全國學童鈣質攝取不足，卻因冷鏈不足、配送不及，多數學校因執行困難改採購保久乳，亂象叢生，行政院在去年12月喊停。

楊大鋐指出，農業部統計資料顯示我國乳品第一進口國即是紐西蘭，去年進口金額高達4億美金，其次為美國、9000多萬美金，農業局是否有去檢視畜牧業的發展，協助本土酪農解決產銷困境？今年除了紐西蘭農產品進口零關稅，現在陸續有食品廠減少採購本土生乳，加上美國不對等關稅，未來對於本國農業衝擊恐怕會更大。