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教部補助202校成立原民社團 深耕文化族群認同

中央社／ 台北27日電

教育部國教署113學年補助202校、總計約1000萬元經費，鼓勵學校輔導學生成立原住民族社團，透過族語學習、傳統樂舞與藝術學習等活動，深耕原民文化、促進族群認同。

教育部今天發布新聞稿指出，為推廣原民文化，國民及學前教育署持續推動「高級中等以下學校原住民族社團計畫」，補助各校輔導學生成立原住民族社團，打造體驗式教學與學習環境。

教育部提到，113學年共補助202校、補助經費約新台幣1000萬元，鼓勵辦理原住民族語學習、訓練及演說、原民傳統樂舞與藝術學習等活動，讓原民文化持續在校園中深耕茁壯。

國立屏北高中成立「古藝薪傳社」，在教師王福生指導下，透過傳統樂舞與藝術學習，增強學生對自身族群歷史與文化的認識，並加強原住民身分認同，學生也藉由社團活動強化族語能力，還曾於全國原住民族青少年及兒童母語歌謠暨歌舞劇競賽中，榮獲大專暨高中職組冠軍。

花蓮縣三棧國小成立布拉旦兒童歡樂園社團，結合原住民籍教師專長，發展歌舞、木琴、合唱等特色才藝，增進學生族群認同，並提供許多不同舞台讓學生表現，例如設計「畫我家鄉」課程，讓學生透過自然觀察及主題探究，進行創作，透過課程注入美學素養。

原住民族 教師 教育部

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