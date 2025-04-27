教部補助202校成立原民社團 深耕文化族群認同

隨著有證代理教師採計年資上路，台北市過去強力吸引北漂教師的「敘薪優勢」不再，還恐將引發劇烈「脫北潮」。北市公立高中代理教師張維倫說，不用再為守住年資離鄉背井了，他打算返回高雄任教，還能就近孝親；面對脫北潮衝擊，雙北教育局已研擬對策，但能挺得住嗎？

2025-04-27 07:30