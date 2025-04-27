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額滿學校家長搶破頭 新北修法額滿學校「不新增學區」

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北教育局修正發布「新北市公立國民中小學學區劃分及調整作業要點」。圖／新北教育局提供
新北教育局修正發布「新北市公立國民中小學學區劃分及調整作業要點」。圖／新北教育局提供

新北教育局修正發布「新北市公立國民中小學學區劃分及調整作業要點」，新北教育局長張明文指出，本次修法強調學區應以基本學區為原則，例外得依法定程序調整為自由學區或大學區；另考量額滿學校通常為發展迅速的新興社區，為避免排擠鄰近新社區學生就學權益，額滿學校未來以不新增學區為原則。

新北教育局預估114學年度，有13所國小為額滿學校，過往家長為擠進額滿學校，除提早設籍外，也會透過里長向區公所反映，以納入自由學區，卻引發基本學區家長不滿，認為權益受損。

額滿學校淡海國小校長林九牧說，淡水新市鎮人口發展迅速，學校附近新興社區建案陸續完工交屋，入住者以年輕夫婦居多，有較多學齡人口的就讀需求，但新興社區學齡人口設籍時間較短，若擴大學區，恐發生住在學校對面卻無法就讀。

教育局說，教育局每年會根據均衡學校發展、就近入學及顧及學童通學安全等考量，定期檢討學區調整需求，這次修正除配合2023年6月21日修正公布「國民教育法」及其施行細則最新規定，考量實務運作情況，明定學區劃分原則，其中較大變動是額滿學校未來以不新增學區為原則。

教育局指出，新北市公立國中與國小已劃分的學區若有調整需求，經學校或里長邀集相關學校及鄰、里長召開評估會議，確認調整必要性與共識並做成會議記錄，於新學年度開始前一年的11月30日前，提案報給區公所，區公所會在該年12月31日前召開學區協調會，將決議及建議調整案報教育局核定後始調整。

教育局表示，114學年度公立國小新生入學作業現已開跑，公立國中新生入學作業將於6月份開始；提醒家長們需依照指定日期線上報到。(https://newstd.ntpc.edu.tw/jsp/web-stdnewmgt/pub/index_edu_esa.html)

教育局 淡水

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