【專家之眼】為什麼要偷茶葉蛋？

最近陽明交通大學的便利店貼出公告，取消茶葉蛋自動結帳，理由是兩個月內有476顆茶葉蛋未付款即取用。本來看似校園內的小事，卻因涉及品德問題，甚至已然觸法，尤其又發生在明星學校，便引起了媒體關注與議論。

將近五百顆蛋，平均每天被「偷」了大約8顆，不太可能是同一人所為，也不至於誇張到人人都順手牽羊的地步，而應該是少數貪小便宜者，覺得不過十幾元，反正也沒人注意，說不定還因此暗爽吃了白食。

人性本貪，有些人會在偷竊或戲耍別人當中，獲得一種奇異的滿足。猶記得以前求學期間，曾見到同學在文具店開心地偷拿了一支筆；也看過好友揚揚得意地說，搭公車時要如何矇騙司機，少付一段票。他們臉上沒有廉恥或羞愧，反而閃耀著狡黠的神采，彷彿在說，看我多麼聰明機智！多年後每次回想起來，總後悔沒有道德勸說，連自己都成了共犯，只因為害怕破壞彼此的感情。

所謂「勿以惡小而為之」，只要做了壞事，不管大小，都像白紙染黑一樣，成為品行的汙點，降低自身的可信度。幾十年前，公共場所即曾出現過「愛心傘」，提供雨天應急之用，可是最後全被拿光，沒有半支歸還，當時就有文章批評民眾太不自律。

有教育專家反對「榮譽考試」，理由是給考生製造了誘惑。這種考試名稱很好聽，因為沒有監考者在場，把學生當賊一樣地防，而是給予滿滿信任的榮譽。只是太考驗人性，猶如美食、美色當前般難以抗拒。大學時，有一堂考試進行到一半，監考的助教忽然站起身來走出教室，還順帶關上門。同學們便開始大方地討論起來，恰好有一題自己不會寫，答案瞬間鑽進了耳朵。頓時陷入天人交戰該不該寫，最後仍禁不住誘惑，打破了個人考試從不作弊的紀錄。

不過，歐洲許多文明國家卻施行了多年的「榮譽大眾運輸」。譬如瑞士，火車進出沒閘門，公車的司機也不管乘客付多少錢，車費全憑民眾自己計算。極少見到查票，然而一旦被查到逃票，罰金則高到數十倍，令人咋舌。

近年來，國內也在不知不覺間，啟動了「榮譽公車」。像台北市的公車，後門已可隨意出入。每次看到乘客們一個個乖乖地刷票，總有種莫名的感動，原來大家已經脫離「愛心傘有借無還」的原始行為了。誰敢搭霸王車？大家眼睛都盯著呢！

如今陽交大便利店取消了「榮譽茶葉蛋」，不免令人遺憾。這本來可以當成文明行為的養成教育，而且不難實行。校方或可考慮比照歐洲制度，加裝監視器，並給予道德勸說。每隔一段時間隨機揪出偷蛋者，予以重懲。同學們還可以互相監督，想貪小便宜的人，在異樣眼光的注視下，多少會自我約束。

雖說每個人心中都有一把尺，但道德的實踐與尊重他人的行為，都需要學習，絕非不習而能。就像長久以來，轉彎車不禮讓行人，駕駛們視為理所當然，加強取締之後，總算改善許多。與其譴責少數失德者，不如先從重罰開始，讓大家養成守法習慣，逐漸形成風氣後，則可望內化為自律的行為。