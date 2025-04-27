獨／暫緩升學頻遭拒 特殊教育學者籲保障教育選擇權

罹患罕病趙姓及王姓學童在跨教育階段申請暫緩升學，屢遭高市教育局鑑定安置輔導委員會駁回，令父母感到挫折，求助無門寫信向總統陳情，罕病學童面臨教育困境，特殊教育學者表示，特教觀點認為障礙程度再重，都不是延後上學的理由，但也要保障家長教育選擇權，如何取得平衡應重新檢視。

特教學者胡永崇指出，延緩入學和延長修業年限在鑑輔會的評定會議存有爭議，主要爭點在於鑑輔會委員希望身心障礙學生趕快受教育，對成長更有幫助，有些家長理解後多能同意。

不過胡永崇坦言，對自主性高的父母而言，卻會形成很大的落差，以家長教育選擇權觀點來看，鑑輔會否決的決議侵害到孩子就學權益，尤其2位罕病學童依法提出申請卻遭駁回，可想而知父母的失落。

胡永崇建議，將來修法應該更明確，家長提出延後上學或升學申請應予同意，並設下但書，若父母違反條件即馬上撤銷，或可解決爭端，原則上給予最大彈性空間，也是特教法的精神。