獨／暫緩升學頻遭拒 特殊教育學者籲保障教育選擇權
罹患罕病趙姓及王姓學童在跨教育階段申請暫緩升學，屢遭高市教育局鑑定安置輔導委員會駁回，令父母感到挫折，求助無門寫信向總統陳情，罕病學童面臨教育困境，特殊教育學者表示，特教觀點認為障礙程度再重，都不是延後上學的理由，但也要保障家長教育選擇權，如何取得平衡應重新檢視。
特教學者胡永崇指出，延緩入學和延長修業年限在鑑輔會的評定會議存有爭議，主要爭點在於鑑輔會委員希望身心障礙學生趕快受教育，對成長更有幫助，有些家長理解後多能同意。
不過胡永崇坦言，對自主性高的父母而言，卻會形成很大的落差，以家長教育選擇權觀點來看，鑑輔會否決的決議侵害到孩子就學權益，尤其2位罕病學童依法提出申請卻遭駁回，可想而知父母的失落。
胡永崇建議，將來修法應該更明確，家長提出延後上學或升學申請應予同意，並設下但書，若父母違反條件即馬上撤銷，或可解決爭端，原則上給予最大彈性空間，也是特教法的精神。
王生父親提到，特殊教育學生調整入學年齡及修業年限實施辦法規定，國中小國教階段可以延長2年，高中階段可以延長4年，已經加嚴限制，鑑輔會又否決等於雙重限制，他認為法律立意良善，是執行者走偏了，語帶無奈說「或許真要官員們有身障兒才會感同身受」。
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