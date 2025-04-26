台中北勢國小人事主任請假1年 業務由他校兼辦傳雜音

拜沙鹿人口成長，台中市北勢國小目前班級數達72班，屬大校規模，但現任人事主任請侍親假一年，市府教育局並未特派專人代理，反而由沙鹿區各校人事主任輪流代理，不僅增加代理者的業務量，更影響學校人事業務及校務的運行，教師會因而去函台中市教育產業工會反映，要求盡快導正此一亂象外，也支持公務員組工會，爭取自己該有的權益。

台中市北勢國小表示，學校班級數達72班屬大校規模，然而今明兩個學年度退休人數達18人，因此退休教師、代理教師甄選、以及教師考核等人事業務相當龐雜，現任人事主任請侍親假一年後，目前由那位代理人事主任負責承辦仍未有下文，教育局未特派專人擔任北勢國小人事主任期間，而是由沙鹿區各校人事主任輪流代理，不僅增加代理者的業務量，已影響教職員工之權益。

台中市教育產業工會表示，兼辦的人事主任不僅要辦理原學校業務，兼辦業務量增為兩倍、還要兩邊奔波，自負兩邊路程的油資及風險，兼辦津貼甚至每個月只有3千元；近來更發現許多大校缺乏人事助理，結果所有業務均落於人事主任1人身上，人事主任一旦請假，業務即停擺；若請長假，則由其他學校人事主任兼辦，質疑教育局除壓榨各校老師的勞力、沒有加班費外，也壓榨人事主任的勞力。

市議員陳廷秀表示，中央對人事、主計系統採一條鞭，除非中央修法，否則很難更改現有員額標準、目前大校有設人事主任、助理員，小校則採人事管理員、有員額及津貼的限制，站在議會教育文化委員會召集人立場，會要求市府盡快予以人事室員額的補足。

市議員王立任則說，經查學校人事主任為主管職，人事主任兼辦其他學校業務，確實造成工作量增加，建議教育局應建立人事主任公平輪替代理制度，以兩到三個月為限，同時也會在議會中爭取更多的兼辦津貼。