彰化某鄉代願「斬雞頭」發誓 沒摸祈福女考生臀部

彰化縣某國中昨到地方信仰中心昨舉辦考生祈福，事後一名家長在臉書社群PO文，指控某鄉民代表對他的女兒伸魔爪，目前全案進入校安、社政調查；這名鄉代面對外界詢問，表示神明面前沒人敢亂來，他願到廟裡斬雞頭發誓自證清白。

涉案的當事鄉代第一時間被詢問時假裝不知情，還表示，「這件事我有聽說」，周一將到校查問相關細節，後來再三被詢問，強調沒人敢在神明面前做這種事，他將委請律師為自己辯護，也願到廟裡斬雞頭發誓絕沒摸女學生屁股。

國中女生的家長PO文指出，某鄉代與考生合照時伸出魔爪，偷襲女學生的屁股，後面的多名男同學都有看見，當場數人對他的女兒發出嘲笑說，「XX代表都可以摸你屁股，我也要摸你的屁股。」況且，不只一位女同學被伸魔爪，還有另位女同學也發出受害求救聲。

這名家長PO文痛批說，「XX鄉代大人們，你連15歲的小女生都覬覦，你知道你的惡劣行為，會給小女孩們帶來多深刻的傷害嗎？」現場已經有五位學生，已經在學校寫自白書，後續等待及配合司法調查。

這所國中昨接獲女學生反映，昨通知家長下午到校了解，已報案，學校依性騷擾防治法作校安、社福兩個系統的通報，後續召開性平會議處理，也會對受害女學生心理輔導。

縣政府教育處回應表示，某國中學生昨參加考生祈福活動，疑似發生校外人士對學生的性騷擾事件，學校獲悉後立即通知家長，並依規定通報，後續依性騷擾防治法程序處理。