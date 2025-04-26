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參加考生祈福…彰化15歲國中女生竟被色狼民代摸臀「同學都看見」

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考生祈福變調…女學生竟被民代摸臀 家長報案PO網討公道

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣發生考生祈福活動，女學生被摸臀部，家長已報案。記者簡慧珍／攝影
彰化縣發生考生祈福活動，女學生被摸臀部，家長已報案。記者簡慧珍／攝影

彰化縣某國中昨到地方信仰中心舉辦考生祈福，活動結束後學生返校，有女生報告老師在活動拍照過程中，被站在身後的一名民代摸臀部，家長憤怒把過程PO上「爆料公社」訴諸社會公斷；學校今表示，已依性騷擾防治法程序處理。

家長PO文指出，「活動過程中，民代與考生一起合照，在拍照過程中，某民代伸出魔爪，偷襲女學生的屁股，後面的多名男同學都有看見，當場數人對他的女兒發出嘲笑說，XX代表都可以摸你屁股，我也要摸你的屁股。／況且，不只一位女同學被伸魔爪，還有另位女同學也發出受害求救聲。」

這名家長PO文痛批「XX代表大人們，你連15歲的小女生都覬覦，你知道你的惡劣行為，會給小女孩們帶來多深刻的傷害嗎？／現場已經有五位同學們，已經在學校自白書，後續等待及配合司法調查。」

這所國中校長今表示，女學生昨返校已向教師反映，祈福活動在地方信仰中心廣場舉行，然後學生進入信仰中心參拜文昌帝君，活動結束某代表提議合照，拍照過程中被觸摸身體，教師報告校方發生這種事情，學校通知家長下午到校了解，已報案，學校依性騷擾防治法作校安、社福兩個系統的通報，後續召開性平會議處理。

縣政府教育處也回應，某國中學生昨參加考生祈福活動，疑似發生校外人士對學生的性騷擾事件，學校獲悉後立即通知家長，並依規定通報，後續依性騷擾防治法程序處理，縣府已要求學校提供學生必要的協助及輔導，並加強宣導性別議題，精進活動作為，確保性別友善環境。

地方人士指出，昨參加考生祈福活動的僅兩名男性代表，很容易查出是誰涉案。涉案的當事代表假裝不知情，還表示，「這件事我有聽說」，周一將到校查問相關細節。

性騷擾

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