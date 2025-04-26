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國中生參加祈福活動遭性騷 警通知涉案鄉代到案

中央社／ 彰化26日電
彰化縣發生考生祈福活動，女學生被摸臀部，家長已報案。聯合報記者簡慧珍／攝影
彰化縣發生考生祈福活動，女學生被摸臀部，家長已報案。聯合報記者簡慧珍／攝影

彰化縣某國中帶畢業生到宮廟參加祈福活動，1名鄉民代表疑伸手摸女學生身體部位，目擊男學生也對女學生言語騷擾，家長報案後，警方已通知鄉代到案，學校也要求男學生寫報告。

根據民眾在社群網站臉書（Facebook）的描述，合照時鄉代伸魔爪摸女學生，在場多名男學生見狀，也起鬨問能否摸女學生。

這所國中校長今天接受媒體聯訪表示，已立即要求5名男學生寫報告描述發生經過，進行性別平等教育，另通報彰化縣政府教育處及配合警方調查。

受理報案的彰化縣警察局溪湖分局說，已受理家長報案，昨天也依女學生供詞，通知涉案鄉代到案製作筆錄，案件仍在調查中。

教育處上午表示，祈福活動疑發生校外人士性騷擾學生事件，學校獲悉後立即通知家長，並依規定通報，後續依性騷擾防治法程序處理；已要求學校提供學生必要協助及輔導，加強宣導性別議題，精進活動作為，確保性別友善環境。

性騷擾

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