台中單車環島營隊 傳不當對待學員

新竹市議會時代力量黨團昨天開記者會，指台中某家專辦單車環島的民間業者涉嫌不當虐待營隊學員，不但摑掌，還帶著其他學員一起責罵落後者，呼籲市府介入調查；業者反駁指控都是家長片面之詞，不是事實，強調帶隊老師絕對不可能會虐待小孩。

新竹市議員蔡惠婷接獲陳情，內容指營隊一名女老師只要學員不順她的意，就會打學員巴掌，或者用拳頭用力推及學員生體，甚至不准生病的人咳嗽，咳一聲就打一巴掌。不僅如此，她還強迫學員一起責罵落後學員，甚至要求學員在滾燙的柏油路面做伏地挺身，許多人因此有壓力創傷症候群。

議員林彥甫表示，該營隊一梯招收20名學員，只配置1名領騎人和1名補給車駕駛，根本罔顧學員的安全；議員廖子齊則說，國家應建立接觸未成年的工作者都必須通過背景檢查制度。

面對指控，業者喊冤「絕對不可能虐待小孩」，指伏地挺身是學生精力過剩自己在路邊運動，但其他學生不知前因，看到結果就恣意揣測。業者也強調帶隊老師從來不會責備落後學生，畢竟每個人體能不同，就算真的不行，也會安排上補給車休息。

業者也說，營隊出發前一個星期會開家長及學生說明會，也會發學員手冊，裡面都有相關騎乘及住宿規定，若違反規定影響到用路人或住宿時被隔壁房間被投訴，都會有警告，但絕對不可能虐待小孩。

新竹市教育處指出，市府將搜集相關資訊，移案請行為人所在主管機關調查。暑假將至，請家長務必慎選運動活動。