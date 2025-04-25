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楊双子獲頒台中榮譽獎章 憶興大校園8年助寫作

中央社／ 台中25日電

興大校友楊双子以「台灣漫遊錄」獲美國國家圖書獎翻譯文學大獎，中市府今天頒贈榮譽獎章。她表示，興大讀書8年是成為台灣小說家關鍵，持續書寫過去是為了走向更好的未來。

台中市政府今天選在楊双子的母校中興大學舉辦榮譽獎章頒贈儀式，台中市文化局長陳佳君代表市長盧秀燕頒獎。

中興大學今天也發布新聞稿表示，楊双子曾在興大求學工作近10年，大學就讀興大中文系、研究所就讀興大台灣文學與跨國文化研究所，也曾於興大任職，此次頒贈儀式她主動向市政府表達，希望能移師到中興大學文學院舉辦。頒獎儀式上，多名曾教過楊双子的老師都出席祝福。

楊双子致詞表示，「在中興大學讀書的8年，是我成為台灣小說家的關鍵8年，我是在讀書、研究、論述與創作之中，認識文學的無力與堅實，終於一步步確立我的書寫方向。」

楊双子認為，台灣這塊土地海納百川，擁抱所有來到這裡的人，她持續書寫過去，是為了走向更好的未來，那個她所寄望可以透過文學到達的未來，即是透過書寫，讓更多台灣人認同所身處的這塊土地，認同作為同一個國家的生活共同體。

她說，「台灣雖然是小國小民，但我們是好國好人。無用之用是為大用，我認為這就是文學的意義。」最後，她感謝大家的肯定並表示將會持續書寫，「為我那小小多山的國家。」

興大副校長蔡清標表示，楊双子所榮獲的美國國家圖書獎，堪稱是文學界的奧斯卡獎，不僅如此此書也獲得日本翻譯大獎，能夠榮獲全球文學領域最具聲望與影響力的榮耀，她的得獎不只是個人的光彩，更是台灣文學與文化在世界舞台上重要的成就，師生同感榮耀。

台灣文學 楊双子

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